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KAPADOKYA'DA BÜYÜLEYEN YILBAŞI

Kapadokya'da büyüleyen yılbaşı

Kapadokya 2017 yılına havai fişek gösterisiyle "merhaba" dedi.

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Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Kapadokya 2017 yılına Uçhisar kalesinin üzerinde yapılan havai fişek gösterisiyle "merhaba" dedi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kapadokya'da da 2017 yılına büyük bir coşku içerisinde girildi. Türkiye'nin çeşitli illerinden yeni yıla merhaba demek için Kapadokya'ya gelen yerli turistler eğlence mekanlarına büyük ilgi gösterirken Uçhisar'da ise havai fişek gösterisi ile 2017 yılına "merhaba" denildi. Uçhisar'da yapılan havai fişek gösterisini ise Nevşehir'den birçok vatandaş Uçhisar kalesinin altında izleyerek 2017 yılına girdi.

İHA
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