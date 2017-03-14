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KAPADOKYA'DA KORKU DOLU ANLAR ! YARALILAR VAR

Kapadokya'da korku dolu anlar ! Yaralılar var

Nevşehir'in Kapadokya Bölgesi'nde sıcak hava balonlarının sert iniş yapması nedeniyle çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde kalkış yaptığı öğrenilen iki sıcak hava balonu sert iniş yaptı. Yere düşen balonlar içerisinde bulunan çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenilirken, olayın ardından bölgeye arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor.

İHA
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