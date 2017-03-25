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KAYMAKAM AİLESİYLE KAZA YAPTI

Kaymakam ailesiyle kaza yaptı

Edirne'nin İpsala İlçesine bağlı Hacıköy'de meydana gelen kazada Kırklareli Pehlivanköy Kaymakamı ve ailesi yaralandı.

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Edirne'nin İpsala İlçesine bağlı Hacıköy'de meydana gelen kazada Kırklareli Pehlivanköy Kaymakamı ve ailesi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Edirne'nin İpsala İlçesine bağlı Altınyazı köyündeki yakınlarını ziyarete giden Pehlivanköy Kaymakamı Hasan Meşeli ile Babası Raif, Annesi Saadet Meşeli ve teyzesi Fatma Erdoğan'ın bulunduğu araç, İpsala'ya bağlı Hacıköy'de

Sürücünün virajı alamayarak bir evin duvarına çarpması sonucu kaza yaptı.

Kazada Kaymakam Meşeli ve beraberindeki ailesi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen Ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İHA
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