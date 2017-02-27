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KEDİLERİN ZEHİRLENMESİYLE İLGİLİ RUS VATANDAŞ GÖZALTINDA

Kedilerin zehirlenmesiyle ilgili Rus vatandaş gözaltında

Antalya'da 50 kedinin zehirlenmesiyle ilgili 50 kedi gözaltına alındı...

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Antalya'nın Alanya ilçesinde 50 kedinin zehirlenerek öldürülmesiyle ilgili bir Rus vatandaşı gözaltına alındı.

Mahmutlar Mahallesi'nde 5 ayrı noktada yaşanan kedi ölümlerinin ardından kedilerin öldüğü yerlerde bulunan sitelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen hayvanseverler, şüpheli bir kişinin elinde poşetle dolaştığını fark edip, jandarmaya haber verdi. Görüntüleri inceleyen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli olarak aynı mahallede yerleşik yaşayan 53 yaşındaki Rus vatandaşı Valery V'yi tespit etti.

Mahallede gözaltına alınan şüphelinin, Mahmutlar Jandarma Karakolunda işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'nde iki gün önce 5 farklı noktada zehirlenerek öldürülen 50'ye yakın kedi bulunmuş, toplu kedi ölümleriyle karşılaşan hayvanseverler ise kedi ölümlerin olduğu yerde toplanarak olaya tepki gösterdi.

AA
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