  • Yusuf Halaçoğlu: ''Bahçeli de oy pullarını teslim etti''
  • İstanbul'a 3 yeni ada geliyor
  • Bakan açıkladı ! Trafik cezalarında yeni dönem
  • Türkiye'yi sarsan taciz skandalı: Kimseye söyleme dedi
  • Dayakçı üniversiteli kızlar için karar çıktı

KİM'İN KARDEŞİNİ ÖLDÜREN KADINLARDAN BİRİ YAKALANDI

Kim'in kardeşini öldüren kadınlardan biri yakalandı

Kuzey Kore liderinin kardeşini zehirleyen kadınlardan biri Malezya polisi tarafından tutuklandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey kardeşi Kim Jong-nam'ı Malezya'da öldüren kadınlardan biri, Kuala Lumpur Havalimanı'nda tutuklandı.

Malezya basını, polisin açıklamasından dakikalar önce Kuala Lumpur Havaalanı güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı.

Görüntülerdeki kadının üstündeki beyaz tişörtte LOL yazısı seçiliyor. Yerel basın, kadının havaalanında taksi beklerken kameraya yakalandığını aktarıyor.

Havaalanında Macau'ya gitmek için uçak bekleyen 45 yaşındaki Kim, yüzüne sıvı içiren bir bez parçası tutularak öldürülmüştü. Malezya polisi, "Bir kadın arkadan yaklaştı ve bir sıvıya batırılmış bez parçasıyla yüzünü kapattı. Bunun ardından gözleri yanan kurban havaalanı resepsiyonundan yardım aldı. Hemen ardından da kaldırıldığı Putrajaya Hastanesi'nde hayatını kaybetti" açıklamasını yapmıştı.

ESKİ LİDERİN EVLİLİK DIŞI İLİŞKİSİNDEN DOĞDU

İngiliz Financial Times gazetesi, Kim'in güç savaşı nedeniyle Pyongyang tarafından öldürülmüş olabileceğine ilişkin iddiaları bugün sayfasına taşımıştı. Gazete "Kim Jong-nam bir zamanlar babaları Kim Jong-il'in varisi olarak görülüyordu ancak sahte bir pasaportla Disneyland'a giderken Tokyo'da gözaltına alınınca gözden düştü" dedi.

Kim Jong-nam, Kuzey Kore'nin eski lideri Kim Jong-il ile Güney Koreli oyuncu Sung Hae-rim'in evlilik dışı ilişkilerinden dünyaya gelmişti.

Eniştesi öldürüldükten sonra yurt dışına kaçan Kim Jong-nam, Pyongyang yönetimine muhalif isimlerden biriydi. Kuzey Kore'deki rejimi 'şaka gibi' sözleriyle tanımlayan Kim, yönetimin dış dünyaya fıkra gibi geldiğini söylemişti.

Bir zamanlar ülkenin en önemli ikinci ismi olarak görülen Kim Jong-un'un eniştesi, önce Komünist Parti'den atılmış ardından da idam edilmişti.

Malezya, Kuzey Kore ile doğrudan ilişkisi olan birkaç ülkeden biri. İki ülkenin vatandaşları, vizesiz seyahat edebiliyor.

188
-
MHP'de sürpriz istifaMHP'de sürpriz istifa
Torununu 8 yıl boyunca taciz etti !Torununu 8 yıl boyunca taciz etti !
FETÖ okulunda gizli kasa bulunduFETÖ okulunda gizli kasa bulundu
Ivanka Trump'ın bakışları olay olduIvanka Trump'ın bakışları olay oldu
Trump'ın Türk danışmanından Gülen bombasıTrump'ın Türk danışmanından Gülen bombası
İngiliz devinden tarihi zarar açıklamasıİngiliz devinden tarihi zarar açıklaması
Alpay Özalan'dan olay sözler !Alpay Özalan'dan olay sözler !
Hastanede uyuyan refakatçi kızı elle taciz iddiasına gözaltıHastanede uyuyan refakatçi kızı elle taciz iddiasına gözaltı
Sosyetede korumayla yasak aşk dedikodusuSosyetede korumayla yasak aşk dedikodusu
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS