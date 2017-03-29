Korkulan gelişme! Kızamık salgını kapımıza dayandı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa'da aşılama oranlarının düştüğü ülkelerde kızamık salgınına rastlandığı uyarısında bulundu.

Örgüt, yaptığı açıklamada başta İtalya ve Romanya olmak üzere aşılama oranının yüzde 95'in altında olduğu ülkelerdeki kızamık vakalarında ciddi artış görüldüğünü belirtti.

Hastalıktan korunmak için halkın en az yüzde 95'inin kızamık aşısı olması gerektiğini ancak birçok ülkenin bu oranınaltında kaldığına işaret eden DSÖ, bu ülkelerde kızamık enfeksiyonunun salgın halini aldığını kaydetti.

Aşılama oranının yüzde 95'in altında olduğu ülkeler arasında Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, Romanya, İsviçre ve Ukrayna yer alıyor.

Kızamık hastalığının oldukça bulaşıcı olduğuna dikkati çeken DSÖ, seyahat modellerine bakıldığında hastalığın ulaşamayacağı kişi ya da ülke olmadığını kaydetti.

DSÖ Avrupa Direktörü Zsuzsanna Jakab, "Salgının bulunduğu tüm ülkeleri sınırlarında hastalığın bulaşmasını engellemek için önlem almaları, halihazırda önlem alan ülkeleri de bunları devam ettirmeleri ve aşılama yüzdesini sürdürmeleri konusunda uyardım." dedi.

Bu arada DSÖ Avrupa Bölge Ofisi'nden Robb Buttler, Avrupa'da aşılama oranının düşük olmasının birçok nedene dayandığını dile getirerek, "Ukrayna gibi bazı ülkelerde tedarik ve prosedür sıkıntıları yaşanıyor." ifadesini kullandı.

Buttler, bazı ülkelerin aşıdan koktuklarını ya da aşılanmayı gereksiz bulduklarını vurguladı.

DSÖ verilerine göre, yılın ilk ayında İtalya'da 200'ün üzerinde kızamık vakasına rastlanırken Romanya'da geçen yıl ocak ayından bu yana 3 bin 400 vaka ve 17 ölüm kayıtlara geçti.