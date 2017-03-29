  • İstanbul'a havaray müjdesi ! Tarih belli oldu
  • Terör örgütü PKK yeni Kandil'e iyice yerleşti !
  • Adil Öksüz en son görüşmeyi Amerikalılar ile yaptı
  • CHP'den sürpriz referandum iddiası
  • ORC'nin son referandum anketi

KORKULAN GELİŞME! KIZAMIK SALGINI KAPIMIZA DAYANDI

Korkulan gelişme! Kızamık salgını kapımıza dayandı

DSÖ, aşılama oranının yüzde 95'in altında olduğu ülkelerde kızamık enfeksiyonlarının salgın haline geldiğini kaydetti.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa'da aşılama oranlarının düştüğü ülkelerde kızamık salgınına rastlandığı uyarısında bulundu.

Örgüt, yaptığı açıklamada başta İtalya ve Romanya olmak üzere aşılama oranının yüzde 95'in altında olduğu ülkelerdeki kızamık vakalarında ciddi artış görüldüğünü belirtti.

Hastalıktan korunmak için halkın en az yüzde 95'inin kızamık aşısı olması gerektiğini ancak birçok ülkenin bu oranınaltında kaldığına işaret eden DSÖ, bu ülkelerde kızamık enfeksiyonunun salgın halini aldığını kaydetti.

Aşılama oranının yüzde 95'in altında olduğu ülkeler arasında Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, Romanya, İsviçre ve Ukrayna yer alıyor.

Kızamık hastalığının oldukça bulaşıcı olduğuna dikkati çeken DSÖ, seyahat modellerine bakıldığında hastalığın ulaşamayacağı kişi ya da ülke olmadığını kaydetti.

DSÖ Avrupa Direktörü Zsuzsanna Jakab, "Salgının bulunduğu tüm ülkeleri sınırlarında hastalığın bulaşmasını engellemek için önlem almaları, halihazırda önlem alan ülkeleri de bunları devam ettirmeleri ve aşılama yüzdesini sürdürmeleri konusunda uyardım." dedi.

Bu arada DSÖ Avrupa Bölge Ofisi'nden Robb Buttler, Avrupa'da aşılama oranının düşük olmasının birçok nedene dayandığını dile getirerek, "Ukrayna gibi bazı ülkelerde tedarik ve prosedür sıkıntıları yaşanıyor." ifadesini kullandı.

Buttler, bazı ülkelerin aşıdan koktuklarını ya da aşılanmayı gereksiz bulduklarını vurguladı.

DSÖ verilerine göre, yılın ilk ayında İtalya'da 200'ün üzerinde kızamık vakasına rastlanırken Romanya'da geçen yıl ocak ayından bu yana 3 bin 400 vaka ve 17 ölüm kayıtlara geçti.

AA
392
-
''Bu bir ihtilal, inşallah kanlı olmaz''''Bu bir ihtilal, inşallah kanlı olmaz''
Melih Gökçek referandum anketini açıkladıMelih Gökçek referandum anketini açıkladı
Kadir İnanır’ın sevgilisine 1 yıl 3 ay hapis cezası!Kadir İnanır’ın sevgilisine 1 yıl 3 ay hapis cezası!
Serdar’dan Sinan’a: ‘Dokunma lan karıma’Serdar’dan Sinan’a: ‘Dokunma lan karıma’
Rus iş adamının yatına 1 milyon TL'lik yakıt ikmaliRus iş adamının yatına 1 milyon TL'lik yakıt ikmali
Takla atan minibüsten bakın ne çıktıTakla atan minibüsten bakın ne çıktı
Kurtlar Vadisi'nin ünlü ismi gidiyorKurtlar Vadisi'nin ünlü ismi gidiyor
Skandal pankartı açan örgüt belli olduSkandal pankartı açan örgüt belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''İsteseniz de istemeseniz de..."Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''İsteseniz de istemeseniz de..."
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS