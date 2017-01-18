KPSS ŞÜPHELİSİNİN FETÖ İLE İRTİBATINDA YENİ DELİL

KPSS şüphelisinin FETÖ ile irtibatında yeni delil

2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturmada, şüphelilerden birinin FETÖ ile bağlantısına ilişkin yeni delile ulaşıldı.

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 KPSS soruşturmasında tutuklanan kadının asker eşinin, TSK'daki FETÖ yapılanması kapsamında tutuklandığı, asker şüphelinin de arasında bulunduğu kişilerce gönderilen paranın ise Kanada'daki bir "Gülen okuluna" kadar uzandığı belirlendi.

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Yücel Erkman'ın yürüttüğü soruşturmanın son operasyonunda gözaltına alınanlardan biri de Işıl Koca'ydı. Savcılığın talebi üzerine tutuklanan Koca'nın, soruşturma konusu edilen 2010 KPSS Eğitim Bilimleri testinde 120 sorunun tamamını doğru yaptığı belirlenmişti.

Savcılık, Işıl Koca'nın eşi olan İstanbul Harp Akademileri Komutanlığında görev yapan Yüzbaşı Erdal Koca'nın da FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında İstanbul'da tutuklu bulunduğunu tespit etti.

Kanada'daki FETÖ okuluna para transferi

FETÖ üyelerinin haberleşmede kullandığı ByLock uygulaması kullandığı belirlenen Erdal Koca hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da rapor düzenledi.

MASAK, Koca'nın 6 kişiye 128 bin 977 lira transfer ettiğini belirledi.

Kurul, aynı 6 kişiye, KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasının 3 bin 227 şüphelisi arasında yer alan 7 kişi ile şüpheliler arasında yer almayan ancak şüphelilerin eşi olan 15 askeri personelin de toplam 421 bin 785 lira, 9 bin 500 dolar ve bin 100 avro gönderdiğini tespit etti.

MASAK raporuna, bu kişilerin para transfer ettiği 7 isimden birinin Ramazan Özbakır olduğu, Özbakır'ın Kanada Türkiye Dostluk Derneğine 325 bin 609 lira transfer ettiği yansıdı.

Bu derneğin Bank Asya'dan 2013'te 5 milyon 38 bin lira kredi kullandığı, bunun 97 bin 206 dolarını Kanada'daki Nil Private School, 2 milyon 494 bin 400 dolarını da Kanada'da avukatlık yapan Steven F. Troster'e transfer ettiği, aynı avukata Bank Asya'dan 2012'de alınan 7 milyon 454 bin 81 lira kredinin de 4 milyon 167 bin 674 dolar olarak gönderildiği belirlendi.

Savcılık evrakında, dernekten para transfer edilen Nil Private School'un "Gülen okulu" olarak nitelendiği kaydedildi.

AA
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