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KREDİ İSTEYENLERE MÜJDE

Kredi isteyenlere müjde

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, 250 milyar TL'lik KOBİ kredisinin haftaya başlayacağını açıkladı.

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Başta KOBİ olmak üzere nakde sıkışan tüm işletmelerin merakla beklediği Hazine destekli Kredi Garanti Fonu kefaletiyle oluşturulacak 250 milyar liralık yeni kredide sona yaklaşıldı.

Birçok işletmenin nakit sıkışıklığı sorununa ilaç olacak yeni kredinin yasa çalışmalarının tamamlandığını belirten Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, konu ile ilgili bir Bakanlar Kurulu kararı çıkaracaklarını söyledi. Yenişafak'ta yer alan habere göre Canikli, “Konu ile ilgili yasa çalışması tamamlandı, bir Bakanlar Kurulu kararı çıkartacağız. En geç önümüzdeki haftadan itibaren, uygulamaya koyuyoruz. Piyasadan özellikle bu ekonomideki dalgalanma nedeniyle nakde ihtiyacı olacak tüm firmalara, hepsine istisnasız bu desteği sağlayacağız. Nefes alan herkese bu imkanı vereceğiz. Hayat belirtisi olan bütün firmalar kurtulacak, onların batmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

330 BİN KOBİYE FAİZSİZ 10.3 MİLYAR TL

Yapısı bozulan, dengesi bozulan firmalara, kişilere, ihtiyacı olduğu finansal desteği sağlamak için her türlü imkanı sağladıklarına dikkat çeken Canikli, iki koldan çok büyük bir paket açıkladıklarını hatırlattı. Son verileri de paylaşan Canikli, “15 bin KOBİ'ye 50 bin liralık faizsiz kredi vermiştik. Şimdi en az 330 bin KOBİ'ye 50 bin liraya kadar faizsiz kredi paketi uygulamasını başlattık. Hemen hemen ihtiyacı olan, şartları taşıyan tüm KOBİ'lere bu finansal desteği sağladık. Bununla ilgili yaklaşık 10,3 milyar liralık kaynak aktarılacak. KOBİ'lere kredi vermeye en küçükten, en çok ihtiyacı olandan başladık” bilgisini verdi. Canikli, bunları yaparken mali disiplinden, bütçe dengesinden zerre kadar taviz vermediklerini de vurguladı.

TİCARET ODALARI DA DESTEK VERİYOR

Küçük ve Orta Boy İşletmeler'in ihtiyaç duyacağı krediye ulaşmasını sağlamak için sanayi ve ticaret odaları da danışmanlık desteği vermeye başladı. Krediye ulaşma konusunda nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini tam olarak bilemeyen işletmelere bağlı bulundukları meslek odaları ve kuruluşları tarafından bilgi verilebileceği aktarıldı. Oda başkanları KOBİ'leri uyararak bu konuda danışman olarak eline çanta alıp KOBİ'leri dolandırmaya çalışan kişiler olduğunu söyledi. Mağduriyet yaşanmaması için odalardan yardım alınabileceği söylendi.

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