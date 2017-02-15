  • Yeni doğan bebeklerine ‘Evet’ ismini verdiler
  • ''Başka bir erkeğe bakıyordu'' dedi ve...
  • İki bakanlık binlerce personel alacak !
  • YÖK'ten şehit yakınları için tarihi karar
  • Yusuf Halaçoğlu: ''Bahçeli de oy pullarını teslim etti''

KREMLİN'DEN BEYAZ SARAY'A: TOPRAKLARIMIZI GERİ VERMEYİZ!

Kremlin'den Beyaz Saray'a: Topraklarımızı geri vermeyiz!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Beyaz Saray'dan gelen 'Kırım'ın Ukrayna'ya geri verilmesini bekledikleri' yönündeki açıklamaya yanıt verdi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Zaharova'ya, Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'ın, "ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Kırım'ı Ukrayna'ya geri vermesini bekliyor" yönündeki açıklaması soruldu. Zaharova soru karşısında, "Biz topraklarımızı geri vermeyiz. Kırım, Rusya'nın toprağı" dedi.

Lavrov, Bonn'da Tillerson'la, Münih'te Çavuşoğlu'yla görüşecek

Öte yandan Sputnik'te yer alan habere göre Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile Münih Güvenlik Konferansı sırasında görüşeceğini açıkladı. Zaharova, Lavrov ve Çavuşoğlu'nun 18 Şubat'ta bir araya geleceğini aktardı.

Zaharova, Lavrov'un 16-17 Şubat'ta gerçekleşecek G20 Dışişleri bakanları Zirvesi için gideceği Almanya'nın Bonn kentindeyse ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson'la görüşmesinin planlandığını, bu görüşme üzerindeki hazırlıkların devam ettiğini belirtti.

341
-
MHP'de sürpriz istifaMHP'de sürpriz istifa
Torununu 8 yıl boyunca taciz etti !Torununu 8 yıl boyunca taciz etti !
Ivanka Trump'ın bakışları olay olduIvanka Trump'ın bakışları olay oldu
İngiliz devinden tarihi zarar açıklamasıİngiliz devinden tarihi zarar açıklaması
Alpay Özalan'dan olay sözler !Alpay Özalan'dan olay sözler !
Hastanede uyuyan refakatçi kızı elle taciz iddiasına gözaltıHastanede uyuyan refakatçi kızı elle taciz iddiasına gözaltı
Avrupa Parlamentosu İsrail'i uyardı !Avrupa Parlamentosu İsrail'i uyardı !
Kar yağışı hayatı durma noktasına getirdiKar yağışı hayatı durma noktasına getirdi
PKK'lı teröristler örgütteki infazları anlattıPKK'lı teröristler örgütteki infazları anlattı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS