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KUZEY KORE'DEN ASKERİ MÜDAHALE AÇIKLAMASI

Kuzey Kore'den askeri müdahale açıklaması

Kuzey Kore, ABD'nin askeri müdahale tehdidinden korkmadığını açıkladı.

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Kuzey Kore haber Ajansı'nın (KCNA) adını açıklamadığı Dışişleri  Bakanlığı sözcüsüne dayandırdığı haberinde, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın  Kuzey Kore'nin nükleer programına karşı daha sert yaptırımlar uygulanması ve  muhtemel askeri müdahale açıklamasının kendilerini korkutmadığı belirtildi.

Sözcü, "Kuzey Kore'nin nükleer gücü çok kıymetli bir adalet kılıcıdır  ve sosyalist ana vatanımız ile halkımızın canının korunması için en güvenilir  savaş caydırıcısıdır." ifadesine yer verildi.

ABD'nin Kuzey Kore'nin nükleer gücünü kabullenmesi gerektiğine işaret  eden sözcü, "Eğer iş adamına dönmüş ABD yetkilileri Kuzey Kore'yi  korkutacaklarını sanıyorlarsa bilmelidirler ki bu yöntemleri işe yaramıyor."  dedi.

Asya turu çerçevesinde Japonya'nın ardından cuma günü Güney Kore'ye  ziyarette bulunan Tillerson, Güney ve Kuzey Kore sınırındaki askerden  arındırılmış bölgede yer alan Panmunjom köyünü ziyaretinde Kuzey Kore'nin nükleer  faaliyetlerine devam etmesi halinde ülkeye askeri müdahalede bulunulması  seçeneğinin masada olduğunu belirtmişti.

Tillerson, Kuzey Kore'ye karşı "stratejik sabrın" tükendiğini  söylemişti.

Kuzey'e askeri harekat düzenlenmesi olasılığının olup olmadığına  ilişkin soruyu Tillerson, "Elbette, işin askeri çatışma noktasına gelmesini  istemiyoruz. Eğer nükleer silah programları tehdidini, bizim eylem gerektirdiğine  inandığımız bir düzeye çıkarırlarsa, bu seçenek masada duruyor." şeklinde  yanıtlamıştı.

 

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