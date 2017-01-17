Lavrov: Türkiye ile Rusya...

Suriye'deki ateşkes ve Astana'daki barış görüşmelerini değerlendiren Dışişleri Bakanı Lavrov, "Suriye görüşmelerinde eksik olan, sahadaki durumu gerçekte belirleyenlerin katılmıyor oluşuydu. Bunlara isterseniz silahlı militan, isterseniz de silahlı muhalif gruplar deyin. Rusya ve Türkiye'nin, ellerinde silahları ile birbirleriyle karşı karşıya gelen bu kişileri sürece çekme girişimleri ile ileriye doğru çok önemli bir adım attık" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçen yılı değerlendirdiği bir basın toplantısı düzenliyor. 460 gazetecinin izlediği toplantıda Lavrov'un sözlerinden öne çıkanlar şunlar:

Suriye'nin federalleşip federalleşmeyeceğine sadece Suriyeliler karar verebilir. Ben değil.

Astana görüşmelerinin amacı, Suriye'deki ateşkes rejimini güçlendirmek ve muhalif saha komutanlarının siyasal sürece katılmasını sağlamak. Suriye'deki her silahlı grup ateşkes sürecine katılabilir.

Suriye görüşmelerinde eksik olan, sahadaki durumu gerçekte belirleyenlerin katılmıyor oluşuydu. Bunlara isterseniz silahlı militan, isterseniz de silahlı muhalif gruplar deyin. Rusya ve Türkiye'nin, ellerinde silahları ile birbirleriyle karşı karşıya gelen bu kişileri sürece çekme girişimleri ile ileriye doğru çok önemli bir adım attık.

Rusya, Suriye'deki hava ve deniz güçlerinin işlev görmesini başka bir ülkenin yardımı olmadan sağlamayabilecek durumda.

ABD'NİN ASTANAYA GELECEĞİNİ UMUYORUZ

Her ülkenin kendi gelişiminden sorumlu olduğu konusunda Trump'ın görüşünü paylaşıyorum. Trump'ın ekibi ile Suriye'de yapacağımız işbirliğinin, Obama yönetimi ile yaptığımıza göre daha etkili olacağını umuyorum. Trump yönetiminden temsilcilerin Astana'da 23 Ocak'ta düzenlenmesi planlanan Suriye barış görüşmelerine davet edilmesini doğru buluyoruz ve (Astana'ya) geleceklerini umuyoruz. Rusya ve Trump yönetiminin ilk resmi teması Astana'daki görüşmelerde gerçekleşebilir.

ABD İLE SİLAHSIZLANMAYI KONUŞMAYA HAZIRIZ

ABD ile ilişkilerimizin geleceğinin nasıl olacağı, Trump yönetiminin göreve gelmesi ardından anlaşılacak. Trump'ın, yönetimi döneminde terörle mücadeleyi önceliklerinden biri yapacağı yönündeki açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz.

Trump'ın Times gazetesine verdiği röportajda, nükleer silahlarını azaltması karşılığında Rusya'ya yönelik yaptırımları kaldırabileceği mesajını vermesine ilişkin soruyu Rus Dışişleri Bakanı şöyle yanıtladı: "Trump'ın açıklamalarını, silahsızlanma karşısında yaptırımların kaldırılmasını teklif ettiği şeklinde algılamadım. Karşılıklı silahsızlanma konusunu Trump göreve geldikten sonra konuşmaya hazırız.

ABD, ÜST DÜZEY BİR RUS DİPLOMATA KANCA ATTI

ABD'li istihbarat servisleri, Nisan 2016'da Washington'da görevli üst düzey bir Rus diplomatı yanlarına çekmeye çalıştı. ABD istihbarat servisleri son yıllarda Rus diplomatları yanlarına çekme çabalarını belirgin biçimde artırdı. Obama yönetiminde Moskova'daki ABD Büyükelçiliği'nde görevli olan diplomatlara özel bir baskı uygulandığı iddialarıysa asılsız. Moskova'daki ABD Büyükelçiliği'nde görevli olan diplomatlar pek çok kez Rus muhalefeti tarafından düzenlenen protestolara katıldı.