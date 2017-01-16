Maliye'ye ihbar yağıyor !

2016’daki ihbarlar terör odaklı oldu. Toplam ödülü 3.5 milyon olan vergi ihbarların çoğu Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) bağlı kuruluş ve kişiler için yapıldı.

Star gazetesinden Ercan Baysal'ın haberine göre, GİB’e yapılan vergi kaçırma ihbarlarının çoğu 2016’da FETÖ ile ilişkili şirketler ve sempatizanlarına yönelik gerçekleşti. GİB kaynaklarından edinilen bilgiye göre vatandaşlar FETÖ ile işbirliği yapan şirket ve kuruluşlara ilişkin ihbar yağdırarak terör örgütünün vergi kaçırmasının önüne geçmeye çalıştı. Yine FETÖ’ye ilişkin ihbarda bulunanların kimlikleri GİB’e gelen diğer ihbarcıların kimliğinde olduğu gibi gizli tutuluyor. Öte yandan geçen yıl FETÖ’ye yoğunlaşan vergi ihbarları 2015’teki toplam ihbarlara göre de düşüş yaşadı. GİB tarafından 338 kişiye 6 milyon liralık ihbar ikramiyesi ödenirken, 2016 yılı için ödenen rakam önemli oranda azaldı. 2016 yılında yapılan vergi ihbarları için ödenecek toplam ikramiye tutarı 3.5 TL olacak. Yine ikramiye ödenen 250’yakın şikayetçinin arasında çalıştığı işyerini, akrabasının şirketini ihbar edenler ön plana çıkıyor.

PATRON İHBAR EDİLİYOR

Yeni dönemde vergi kaçırarak kamuyu zarara uğratan şirketlerin Maliye’ye belgeleriyle bildirilmesini teşvik edici bir uygulama üzerinde çalışılıyor. Vergi Usul Kanunu’nda yapılacak değişiklik ile ihbarcıya yasal koruma geliyor. Buna göre ihbarcının kimliğinin gizli kalması kanuni güvenceye alınıyor. Mevcut uygulamada patronunu veya bir başkasının vergi kaçırdığı gerekçesiyle ihbar edenin ismi gizli tutuluyor. Ancak bunun kanuni bir dayanağı olmadığı için çok sayıda kişi vergi kaçırdığını bildiği firmaları ihbar etmekte çekinceli davranıyor. Maliye Bakanlığı’ndan edinilen bilgilere göre ihbar ve şikayetlerde ağırlıklı olarak patronunun vergi kaçırdığını iddia eden çalışanlar ön plana çıkıyor. Vergi ihbarcısı, kendi patronunun yanı sıra bir başka kurumu da ihbar edebiliyor.

7 MİLYON TL ÖDÜL

Vergi kaçıranları bildirenlere ödenen ihbar ikramiyesi 10 yıl önce fazla yüksek değildi. 2006’da ihbarcılara toplamda 612 bin TL ödeme yapıldı. Son on yılda ise ödenen rakamlarda artış görüldü. En fazla ikramiye 2013 yılında ödendi. İhbarcılar toplamda 7 milyon TL gelir elde etti. Maliye kaynakları teknolojinin gelişmesiyle birlikte çalışanların patronlarını mercek altına aldıklarını bunu bilen işletme sahiplerinin de daha dikkatli davranmaya özen gösterdiğine dikkat çekiyor. Maliye tarafından yapılan ihbar ikramiyelerine ilişkin ödeme 26 Aralık 1931 tarih ve 1905 sayılı ‘Menkul Ve Gayrimenkul Emval İle Bunların İntifa Hakları ve Daimi Vergilerin Mektumatı Muhbirlerine Verilecek İkramiye Hakkında Kanun’ ile yapılıyor. Kanun 31 Aralık 1931’de yürürlüğe girmişti.

Kamuda yüksek maaş fazla vergi talebi

Gelir Vergisi Kanunu’nun yeniden yazılmasına ilişkin çalışmalar devam ederken, vergi dilimlerine yönelik şikayetler sürüyor. Vergi dilimleri nedeniyle maaşı azalan memurlar Maliye Bakanlığı’ndan konuyla ilgili düzenleme yapmasını talep ediyor. Memur-Sen Konfederasyonu, milyonlarca memur ve işçiyi ilgilendiren gelir vergisi kesintilerinin çalışanların geliri oranında yapılması talebiyle Maliye’nin kapısını çaldı. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, konuyla ilgili Maliye Bakanlığı’na başvuru yaptıklarını ve kısa süre içerisinde cevap beklediklerini söyledi. Cevabın olumsuz olması halinde konu yargıya taşınacak. Tonbul, vergi dilimlerinin, kamuda çalışanlar açısından haksız sonuçlar doğurduğuna dikkat çekerek, gelir vergisi hesabının çalışanların mali gücü nispetinde yapılmamasının düşük ücrete tabi kamu çalışanlarının daha yüksek vergi ödemesine neden olduğunu belirtiliyor.

Kabine’nin en sportmen Bakanı

Yoğun iş temposu nedeniyle çok sayıda bakan spora fırsat bulmakta zorlanıyor. Ancak bazı kabine üyeleri var ki spordan taviz vermiyor. Bu isimlerin başında Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki geliyor. Kayserili bakan düzenli olarak her gün spor yapmaya dikkat ediyor. Koşu bandı ile yürümeyi neredeyse hiçbir gün aksatmıyor. Yürüme bandını şehir dışı ve yurt dışı programlarında da kullanmaya çalışıyor. Özhaseki, yakın yerlere araçla değil yürüyerek gidiyor.

8 darbe fırsatçısına lisans iptali ve ceza

15 Temmuz darbe girişimini fırsat bilerek pahalı fiyata benzin ve motorin satışı gerçekleştiren ya da hiç akaryakıt satmayan bayilere rekor ceza geldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) konuyla ilgili gelen 350 ihbar ve şikayetin ardından toplam 70 firma hakkında soruşturma açtı. Bugüne kadar 8 firmaya pahalı fiyattan yakıt satması veya hiç benzin motorin vermemesi nedeniyle ceza kesildi ve lisansları iptal edildi. 70 firma hakkında başlatılan soruşturma da devam ediyor.