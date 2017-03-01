Maltepe bahara sanatla merhaba diyecek

Mart ayındaki kültür-sanat etkinlikleri, kadına yönelik şiddetin ve cinayetlerin önüne geçilmesi için düzenlenen “Yaşayan Kadınlar-Kadına Şiddete Hayır” isimli resim sergisinin açılışıyla başlayacak. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Nihal Yalçın’ın sahne alacağı, Leyla Taşçı isimli karakterin hayata dair yaşadığı zorlukları anlatan “Antabus” isimli tek kişilik oyunun gösterimi yapılacak. Zekâ ve mizahın renklendirdiği yorumlarıyla geniş kitlelerce sevilen usta yazar-mimar Aydın Boysan ve bilişim uzmanı-yazar Cem Haydar Bektaş, “Aydın Boysan’ın Dilinden” isimli söyleşide, okurlarıyla bir araya gelecek. Televizyon programı sunucusu Cansu Canan ve tarihçi Talha Uğurluel, “Selçuklu’nun Şifreleri” isimli kitaplarıyla Maltepeli okurlarıyla buluşacak.

2.TİYATRO FESTİVALİ BAŞLIYOR

Maltepe Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenleyeceği Tiyatro Festivali’nde, Türkiye’nin önemli tiyatro oyuncuları, tiyatro grupları ve oyun yazarları tiyatroseverler ile buluşacak. Festival kapsamında Tiyatro Adam’ın “İvan İvanoviç Var mıydı Yok muydu?”, Hayal Perdesi’nin “Üç Kız Kardeş”, Fırat Tanış ve Sevinç Erbulak Tiyatro Evi’nin “Ayrılık”, Maltepe Belediye Tiyatrosu’nun “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım”, Ters Köşe Tiyatro’nun “Ters Köşe” isimli oyunlarının gösterimleri yapılacak. Oyuncu Mehmet Esen’in “Meddah”, Rampa Tiyatro’nun “Anadolu’yum Ben-Ahmed Arif”, Tiyatro Eskici’nin “Kadın Olmak”, Maltepe Kent Konseyi Tiyatrosu’nun “Psikososyal”, Maltepe Belediyesi Tiyatro Kursu Öğrencilerinin “Medine” isimli oyunları da etkinlikler kapsamında seyirciyle buluşacak.

ÇANAKKALE ZAFERİ KUTLANACAK

Çanakkale Zaferi’nin 102. yıldönümü kapsamında da, “Çanakkale Zaferi Konseri” yapılacak. Maltepe Kent Konseyi ve İnci Yaman Türk Müziği Gençlik Korosu işbirliğiyle düzenlenen “Gönlümüzde Tazelenen Çanakkale Zaferi” isimli konserde de, Çanakkale türküleri seslendirilecek. Kalkedon Dans Topluluğu da, Çanakkale’de yazılan destanın danslarla anlatılacağı gösteri sahneleyecek.

AŞIK VEYSEL ANMASI

21 Mart 1973’de yaşamını yitiren halk ozanı Aşık Veysel, ölüm yıldönümünde TSKM’de anılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğü’ne bağlı İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu “Aşık Veysel Anma Konseri”, Sivas Kültür ve Dayanışma Derneği ise “Aşık Veysel Anması” ile usta ozanı anacak. (01.03.2017)