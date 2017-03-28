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MAZIDAĞI'NDA OPERASYON BAŞLIYOR

Mazıdağı'nda operasyon başlıyor

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle 4 mahalle ve bir mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 4 mahalle ve bir mezrada, dün akşam saat 22.00'den itibaren, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Yalınağaç, Konur, Armağan ve Yevri mahalleleri ile Meşeli mezrasında PKK'lı terörislerin etkisiz hale getirilmesi, kullandıkları değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi, aranan kişilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenleneceği bildirildi.

Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 27 Mart saat 22.00 itibarıyla söz konusu bölge ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyurulan açıklamada, vatandaşların yasağa uymasının can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

İHA
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