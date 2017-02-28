Merkel, Deniz Yücel'in tutuklanmasını eleştirdi

Gazeteci Yücel’in tutuklanmasının kıyaslanamayacak kadar sert bir tedbir olduğunu kaydeden Merkel,” Türk yargısı Deniz Yücel olayında demokratik bir toplumda basın özgürlüğünün önemini dikkate almalı” dedi.
Deniz Yücel’in ifade vermeye kendiliğinden gittiğini hatırlatan Merkel, Deniz Yücel’in adil ve hukuk çerçevesinde yargılanması için çabalarının süreceğini belirterek, “Kısa sürede özgürlüğüne kavuşmasını umuyoruz” diye konuştu.
Gabriel: Karar,Türkiye ve Almanya arasındaki farkı gösteriyor
Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de tutuklama kararının çok sert olduğunu savundu. Yücel’in tutuklanmasının “Türkiye ve Almanya arasında hukukun üstünlüğü ve basın ve ifade özgürlüğüne bakış farkını çok açık bir şekilde ortaya koyduğunu” kaydeden Gabriel, Türk-Alman ilişkilerinde zor bir dönem yaşandığına vurgu yaptı. Gabriel, Türkiye ile Yücel’in özgürlüğüne kavuşması için görüşmelerin süreceğini söyledi.
Adalet Bakanı Maas: Bu yönde kararlar AB üyeliğini zora sokuyor
Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Facebook üzerinden açıklama yağan Adalet Bakanı Heiko Maas ise, Cumhurbaşknı Erdoğan’ın referandum kapsamında Almanya’da miting yapma ihtimaline atıfta bulunarak,” Kim bizdeki ifade özgürlüğünü kullanmak isterse, aynı şekilde hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğünü sağlamalı” diye yazdı. Maas, AB değerlerine karşı olan bu tür kararların Türkiye’nin üyeliğini gittikçe zora soktuğunu da dile getirdi.
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MERKEL, DENİZ YÜCEL'İN TUTUKLANMASINI ELEŞTİRDİ
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanma kararını “acı ve orantısız” olarak nitelendirdi.
Gazeteci Yücel’in tutuklanmasının kıyaslanamayacak kadar sert bir tedbir olduğunu kaydeden Merkel,” Türk yargısı Deniz Yücel olayında demokratik bir toplumda basın özgürlüğünün önemini dikkate almalı” dedi.
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