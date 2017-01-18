Merkez Bankası'ndan önemli açıklama

Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı sayılarını düzenleyerek, 30 yıldan fazla emekli ikramiyesine hak kazanmasına rağmen, 30 tam hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenenlere, kalan her tam hizmet yılı için ek ikramiye ödenmesini düzenleyen torba tasarı dün gece TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Genel Kurul'da dün gece geç saatlerde yasalaştırılan "Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına" göre, ayda en az bir kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılda en az sekiz kez toplanacak. PPK toplantıları, başkanın çağrısı üzerine yapılacak.

Yasanın görüşmeleri sırasında tüm siyasi partilerin verdiği önerge ile 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı'na madde eklendi.

Buna göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları ödemeleri gerektiği tarihten bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre içinde geç ödeme zammıyla birlikte 2017 yılı Mayıs ayı sonuna kadar ödeyebilecek.

Maliye Bakanı Naci Ağbal konuyla ilgili olarak, "Yeniden yapılandırma kapsamında vergi ve SGK prim ödemelerini yapamayan ve haklarını kaybeden vatandaşlarımıza ikinci bir şans getiriyoruz. Haklarını kaybedenler, ödemelerini Mayıs ayı sonuna kadar yapabilecek" dedi.

TCMB swap olarak da bilinen TL depoları karşılığı döviz depoları piyasasında uygulama esaslarını bankalara iletti. TCMB'nin bankalara ilettiği bilgilere göre uygulama 1 hafta vade ile gerçekleştirilecek. Miktar ihalesi saat 11.00'de açıklanacak, teklifler 11.00-11.15 arasında alınacak. İhale sonucu 11.45'te ilan edilecek.

TCMB swap olarak da bilinen TL depoları karşılığı döviz depolarıuygulamasına bugün başlanacağını bankalara iletti. Bankacılar TCMB swap olarak da bilinen TL depoları karşılığı döviz depolarıuygulamasına bugün başlanacağını bankalara iletti.