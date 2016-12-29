MERSİN'DE DENİZ İLE KARA BİRLEŞTİ !

Mersin'de deniz ile kara birleşti !

Mersin'de sular altında kalan bulvarda vatandaşlar yolun karşısına geçerken zor anlar yaşadı.

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Mersin il merkezi ile ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentin sahil şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı'nın büyük bir kısmı, yağışlardan dolayı sular altında kaldı. Vatandaşlar yolun karşısına geçmekte güçlük yaşadı.

Mersin'de etkili olan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkilerken, kentin sahil şeridinin büyük bir kısmı sular altında kaldı. Gece saatlerinden itibaren başlayan, sabahsaatlerinde de etkisini arttıran kuvvetli yağış nedeniyle Merkez Yenişehir ilçesinin sahil şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı'nın büyük kısmını su bastı. Taşan deniz sularının da etkisiyle ulaşıma kapanan caddede çok sayıda araç mahsur kaldı, iş yerlerini de su bastı. İtfaiye ekiplerinin de destek verdiği çalışmada, araçlarından çıkamayan ve yolun karşısına geçemeyen vatandaşlar kepçe yardımıyla kurtarıldı. Vatandaşlar yolun karşısına geçmekte güçlük yaşadı. Yolun karşısına geçmeye çalışırken suyun içine düşen kadının yaşadığı çile objektiflere böyle yansıdı.

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