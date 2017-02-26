  • Oy kullanacaklar dikkat ! Bugün son gün
  • Erdoğan talimat verdi ! 7 bin bekçi alınacak
  • Ankara'da astsubaya korkunç pusu !
  • Melih Gökçek'ten referandum anketi
  • Ev alana üstüne para verilecek
YEREL HABERLER
Antalya Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

MHP KONVOYUNDA KAZA: 4 YARALI

MHP konvoyunda kaza: 4 yaralı

Antalya'da MHP Alanya Kadın Kolları üyelerinin içinde bulunduğu otomobil takla attı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Kaza, saat 11.00 sıralarında Antalya-Alanya karayolu Avsallar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, MHP Antalya İl Teşkilatının anayasa değişikliği ve referandum sürecine yönelik düzenleyeceği toplantıya katılmak üzere Alanya'dan yola çıkan MHP İlçe Kadın Kolları üyelerinin içinde bulunduğu Nilüfer Yılıdırım idaresindeki 35 DA 584 plakalı otomobil, Avsallar Mahallesi'nde kontrolden çıkıp refüje çarparak takla attı.

MHP konvoyunda kaza: 4 yaralı

Kazada sürücü Nilüfer Yıldırım ile araçta bulunan Rana Gülbahar, Gamze Sülü ve Selin Yüksekova yaralandı. Yaralılara ilk müdahale konvoydaki diğer partililer tarafından yapıldı. Yaralılar, daha sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, tek tesellilerinin can kaybı bulunmaması olduğunu söyledi.

MHP konvoyunda kaza: 4 yaralı

İHA
298
-
Yarbay Alkan'dan olay sözlerYarbay Alkan'dan olay sözler
Ankara'yı sarsan ByLock iddiasıAnkara'yı sarsan ByLock iddiası
İnşaatta madde bağımlısı genci sopayla dövdülerİnşaatta madde bağımlısı genci sopayla dövdüler
Le Pen'in toplantısında FEMEN kriziLe Pen'in toplantısında FEMEN krizi
Daha önce bulunamayan ilaçlar aniden depolara geldi!Daha önce bulunamayan ilaçlar aniden depolara geldi!
El Bab şehidinin cenazesi yürek dağladıEl Bab şehidinin cenazesi yürek dağladı
Kim Jong-nam'ın katil zanlısı: Kamera şakası için 90 dolar aldımKim Jong-nam'ın katil zanlısı: Kamera şakası için 90 dolar aldım
FETÖ elebaşından sanığa 'mesaj' şüphesiFETÖ elebaşından sanığa 'mesaj' şüphesi
Canan Hoca ekmek konusunda uyardıCanan Hoca ekmek konusunda uyardı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS