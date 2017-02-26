MHP konvoyunda kaza: 4 yaralı

Kaza, saat 11.00 sıralarında Antalya-Alanya karayolu Avsallar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, MHP Antalya İl Teşkilatının anayasa değişikliği ve referandum sürecine yönelik düzenleyeceği toplantıya katılmak üzere Alanya'dan yola çıkan MHP İlçe Kadın Kolları üyelerinin içinde bulunduğu Nilüfer Yılıdırım idaresindeki 35 DA 584 plakalı otomobil, Avsallar Mahallesi'nde kontrolden çıkıp refüje çarparak takla attı.

Kazada sürücü Nilüfer Yıldırım ile araçta bulunan Rana Gülbahar, Gamze Sülü ve Selin Yüksekova yaralandı. Yaralılara ilk müdahale konvoydaki diğer partililer tarafından yapıldı. Yaralılar, daha sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, tek tesellilerinin can kaybı bulunmaması olduğunu söyledi.