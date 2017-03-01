MİT tüm yetkilerini İçişleri Bakanlığı'na devrediyor

MİT’in yeniden yapılandırılarak Cumhurbaşkanı’na bağlı olarak çalışmasına ilişkin yapılan hazırlıklarda sona gelindi. Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine ilişkin referandumdan sonra istihbaratın ‘İç ve dış’ olmak üzere ikiye ayrılması, MİT’in terör bölgeleri ve sınırlar hariç tüm iç istihbarat yetkilerinin İçişleri Bakanlığına devredilmesi öngörülüyor. İstihbaratın yeniden yapılandırılmasına ilişkin herhangi KHK veya yasal düzenlemeye ihtiyaç bulunmuyor. Hükûmetin alacağı idari bir kararla istihbarat birimlerinin yapısı yeniden düzenlenecek. Buna göre, istihbarat ‘iç ve dış’ olmak üzere ikiye ayrılacak. Sınırlar ve terör bölgesi ile dış istihbarattan MİT mesul olacak.

KADEMELİ DEVREDİLECEK

Hükûmet kaynakları, MİT’le ilgili mevcut mevzuatın bu yetkilerin kullanımına uygun olduğunu, bu nedenle yeni bir düzenleme yapılması ihtiyacının bulunmadığını dile getirdi. İç istihbarat ise İçişleri Bakanlığına bağlı olan Jandarma ve Emniyet istihbarat birimleri tarafından yürütülecek. MİT, üç yıl içinde kademeli olarak iç istihbaratla ilgili yetkilerini (sınır bölgesi ve terör bölgesi hariç) ve teknik imkânlarını İçişlerine Bakanlığına kademeli olarak devredecek. MİT, istihbaratın yeniden yapılandırılması kapsamında dış istihbarat kapasitesi ve gücünü artıracak. Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi devreye girdiğinde de yeni istihbarat yapısına yönelik çalışma tamamlanacak ve MİT Cumhurbaşkanı’na bağlanmış olacak.



İKİ SEÇENEK MASADA

MİT’in iç istihbaratla ilgili yetkilerini devretmesi ile birlikte ise İçişleri Bakanlığı bünyesindeki jandarma ve emniyet istihbaratın yapılandırılmasına ilişkin iki seçenek üzerinde çalışılıyor. İlk öneriye göre, İçişleri Bakanlığının bu ikili yapıyı tek çatı altında toplayarak bir yeni birim oluşturulması öngörülüyor. İkinci öneriye göre ise hem emniyet hem de jandarma istihbarata talimat veren ve bu iki yapıyı koordine eden bir üst yapı oluşturulması gündemde. Yeni yapı ile birlikte Emniyet ve Jandarma istihbarat güçlendirilecek. MİT’in iç istihbaratta kullandığı tüm teknik imkânlar İçişleri Bakanlığına devredilecek. Ayrıca yeni teknolojik tüm imkânlar da devreye sokulacak.

Odatv.com