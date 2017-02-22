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MPT-76 EL BAB’DA!

MPT-76 El Bab’da!

MKEK tarafından üretilen milli piyade tüfeği MPT-76, Fırat Kalkanı’nda görev yapan komandolarımızda elinde ilk kez görüntülendi.

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MPT-76 ilk olarak geçtiğimiz 10 Ocak’ta törenle TSK’ya teslim edildi.

45 BİN TÜFEK

İlk kafilede 500 tüfek verilmişti. Şu anda TSK’nın elinde toplam 700 adet milli piyade tüfeği bulunuyor.

Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) tarafından yapılan sözleşme gereği MKEK toplamda 20 bin, Kale Kalıp ise 15 bin tüfek üretecek. Geçtiğimiz günlerde yapılan yeni sözleşmeye göre Sarsılmaz Silah Sanayii de 10 bin adet MPT-76 üreterek teslimat yapacak. Üç firmanın üreteceği toplam 45 bin tüfek, 2017 sonuna kadar TSK’ya teslim edilecek.

YAĞMUR-ÇAMUR DİNLEMİYOR

NATO’nun 42 testini geçen tek tüfek olan MPT-76 piyade tüfekleri yağmur, çamur ve -40 ile +60 derecede çalışıyor. 600 metre etkili menzile sahip milli piyade tüfeğinin azami menzili ise 1.200 metreyi buluyor. Minimum 12 bin atım gibi uzun bir namlu ömrüne sahip olan 4.1 kg ağırlığındaki MPT-76, dakikada 650 mermi atıyor.

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