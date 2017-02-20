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MÜJDAT GEZEN SANAT MERKEZİ KUNDAKLANDI

Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundaklandı

İstanbul Kadıköy'de bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde yangın çıktı.

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Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin giriş kısmında çıkan yangında maddi hasar meydana gelirken, olay yerinde şişe ve plastik eldiven bulundu.

Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Şehir Kahya Sokağı'nda bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin giriş kapısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin yangını fark etmesi üzerine olay, itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi.

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Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı sokakta ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

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Soğutma çalışmalarının ardından ekiplerin olay yerinde yaptıkları incelemelerde sanat merkezinin bahçesinde şişe, çöp kovalarında plastik eldiven bulundu.

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Sanat merkezinin ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleme alan ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

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KUNDAKLAMA ANI KAMERADA

Diğer yandan Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ndeki kundaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sanat merkezi önüne gelen bir kişinin benzin döküp ateşe verdiği yer alıyor.

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MÜJDAT GEZEN: SAKALLI BİR HERİF BENZİN DÖKÜP ATEŞE VERİYOR

Sözcü'ye konuşan Müjdat Gezen, "Bir kundaklama olayı. Görüntülerde de mevcut. Sakallı bir herif elinde benzin bidonu ile sokağa giriyor ve döküp ateşe veriyor. Polisin çalışması sürüyor. Umarım en kısa sürede aydınlatılır" açıklamasını yaptı.

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AA
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