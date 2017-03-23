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MUSUL'UN BATISINDA 200 BİNDEN FAZLA KİŞİ YERİNDEN OLDU

Musul'un batısında 200 binden fazla kişi yerinden oldu

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyonların sürdüğü Musul'un batı yakasında yerinden olan sivillerin sayısının 200 bini aştığı bildirildi.

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Irak Parlamentosu Göç ve Göçmenler Komisyonu Başkanı Raad ed-Dehleki, "Musul kent merkezinin batı yakasında evlerini terk edip iç göçmen statüsüne düşenlerin sayısı 200 bini geçti." dedi.

Dehleki, bölgede insani felaket yaşanmaması ve göçmenlerin sayısının artmaması için Irak hükümetinin çok ihtiyatlı hareket ettiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşların yeteri kadar destek olmadığını ifade eden Dehleki, terör ve savaş mağduru siviller için daha fazla yardım çağrısında bulundu.

Musul'un doğu yakasını ocak sonunda tamamen ele geçiren Irak güçleri, 19 Şubat'tan bu yana kentin batı bölgelerini DEAŞ'tan kurtarmak için operasyonlara devam ediyor.

AA
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