Ne Rus ne de Arap ! Türkiye'ye geliyorlar...

Murat Demir, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ve İsrail ilişkilerinde başlayan normalleşmenin turizmcilerin bu pazarla ilgili beklentilerini artırdığını belirtti.



İsrail'den bu yıl gelen turist sayısının 400 bine ulaşılmasının hedeflendiğini ifade eden Demir, Tel Aviv'de gerçekleştirilen Uluslararası Akdeniz Turizm Fuarı'nda (IMTM) alınan sonuçların, İsrail turizm pazarıyla ilgili beklentileri artırdığını kaydetti.

400 BİNE ULAŞABİLİR

Türkiye'nin 7 yıl aradan sonra ilk kez Bakanlık düzeyinde fuara katıldığı aktaran Demir, şunları kaydetti: "Fuar sonrasında İsrail'den gelen turist sayısında hızlanma bekleniyor. Bu yıl İsrail'den gelen turist sayısı 400 bine ulaşabilir. İsrail, geçen yıl turizmde artış gösteren nadir ülkeler arasında yer almıştı. 2016 yılında Türkiye'ye gelen turist sayısı yüzde 30 düşerken, İsrail'den gelen turist sayısı ise yüzde 30 artarak 294 bin kişiye ulaşmıştı." Demir, İsrail pazarının Türk turizmine doping etkisi yaratacağını vurgulayarak, İsrailli turistlerin, tatil amacıyla Akdeniz ve Ege bölgelerini tercih ettiğini anımsattı.

"İKİ ÜLKE ORTAK TANITIM KAMPANYALARI YÜRÜTMELİ"

Bölgedeki yatırımcıların bunu gözardı etmemeleri gerektiğine değinen Demir, "Bu pazara odaklanılmalı. İki ülkenin başta inanç turizmi alanında olmak üzere özellikle uzak destinasyonlarda ortak tanıtım kampanyaları yürütmesi de çok önemli. Bunun dışında ulaşım da önemli bir faktör. Havayolu dışında feribot seferleri var. İsrail-Türkiye arasında feribot seferlerinin Haifa-Antalya, Mersin, Alanya olmak üzere tekrar başlatılması turizm talebine olumlu katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.