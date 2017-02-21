Nihat Doğan'dan Hanife'ye: Çıkar başörtünü, giy mini eteğini

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında yorumculuk yapan Nihat Doğan, izdivaç programıyla adını duyuran gelin adayı Hanife'ye sert sözlerle yüklendi.

HANİFE, NİHAT DOĞAN'I BOMBALAMIŞTI

Nihat Doğan'ın kendisini hedef alan sözlerine sosyal medya hesabından "Bazı konuşmakla yaşamak arasına sıkışmış insanların beni incitmeye çalışan yorumlarına üzülmüyorum. Yorum yapan şahıs ortada, zihniyet ortada" çıkışıyla karşılık veren Hanife'nin sözleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

"ÇIKAR BAŞÖRTÜNÜ, GİY MİNİ ETEĞİNİ"

Bu sözlere ne cevap vereceği merak edilen Nihat Doğan, "Bu programlar emperyalizmin en önemli kodlarındandır. Toplumu yozlaştırıyorlar. Bu vebal sunucuyu da, yapımcıyı da bağlıyor. Dini değerleri yerle yeksan eyliyorsunuz. Bu dünya için yaşıyorlarsa, bu dünya onların dünyası... İstedikleri gibi yaşasınlar. O başörtü sadece başını örtmek için değil, nefsini örtmek içindir. Sen erkeklerle, içkili ortamlarda eğleniyorsun. Bir gün o erkekle, bir gün bu erkekle dans ediyorsun. Bari çıkar başörtünü, giy mini eteğini istediğini yap. Daha az günah işlemiş olursunuz" ifadelerine yer verdi.