Niran Ünsal yeniden açıldı

Bir yıl önce tesettüre girip kapandığını söyleyen Niran Ünsal, işlerinin yolunda gitmemesinin ardından tekrar saçlarını açtı. Ünlü sanatçının bu kararı sosyal medyada büyük tepki çekti.
Star TV ekranlarında yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programına konuk olan Niran Ünsal, işlerinin yolunda gitmemesini gerekçe göstererek saçlarını açtığını belirtti.
"TİCARİ KAYIP YAŞADIM, PERUK DA İŞE YARAMADI"
Ünsal, "Kapanmak benim hayatımda aldığım önemli karardı ama kapanarak sanatçı olunmuyor. Ticari olarak çok ciddi bir kayıp yaşadık. Çoğu insan mağdur oldu ben yılda 80 konser veriyordum" sözleriyle peruk takmanında çare olmadığını belirterek tesettürü çıkardığını açıkladı.
SOSYAL MEDYA YIKILDI
Şarkıcı Niran Ünsal, önce açıkken kapandı, şimdi başını yeniden açtı. Haberi duyanlar, Ünsal'a Twitter üzerinden tepkiler yağdırdı.
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NİRAN ÜNSAL YENİDEN AÇILDI
Bir yıl önce tesettüre girip kapandığını söyleyen Niran Ünsal, işlerinin yolunda gitmemesinin ardından tekrar saçlarını açtı.
Bir yıl önce tesettüre girip kapandığını söyleyen Niran Ünsal, işlerinin yolunda gitmemesinin ardından tekrar saçlarını açtı. Ünlü sanatçının bu kararı sosyal medyada büyük tepki çekti.
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