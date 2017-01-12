NUTELLA TÜKETENLER DİKKAT !

Nutella tüketenler dikkat !

Nutella içerisinde yer alan palmiye yağının kanserojen madde içermesinin ardından şirket zora girdi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), Nutella içerisinde yer alan palmiye yağının kanserojen olduğunu duyurdu. Üretici firma Ferrero'nun yanıtı ise bunun aksini iddia eden bir televizyon reklamı oldu.

İtalyan gıda devi Ferrero'nun ürettiği ve dünya çapında bir üne sahip olan çikolata-fındık ezmesi ürünü Nutella'nın başı Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'nin (EFSA) son raporu sonrası dertte.

Raporda, Nutella içerisinde bulunan palmiye yağı, diğer yağ çeşitlerine göre daha kanserojen bir madde olarak tanımlandı. EFSA'nın bu raporu, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) palmiye yağı hakkında görüşlerini de destekliyor.

Rapor sonrası Nutella hisseleri yüzde 3 düşerken, üretici firma Ferrero bu krizin ardından bir televizyon reklamı yayınladı. 

Reklamda palmiye yağının tehlike yaratmayacak şekilde kullanıldığına ve bu yağ olmadan aynı yayılmanın elde edilemeyeceğine vurgu yapıldı.

Uzmanlar Nutella'nın bu hamlesinin ekonomik nedenlerle olduğunu savunuyor. Bunun sebebi ise, Ferroro'nun Nutella'da kullandığı yağı değiştirmeye karar vermesi durumunda, yıllık maliyetlerin 8-22 milyon dolar artacak olması.

FERRERO CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Ferrero'nun satın alma yöneticisi Vincenzo Tapella ise bu durumun sebebinin ekonomik olmadığını iddia ediyor. Tapella'ya göre Nutella'da palmiye yağı dışında bir yağ kullanılması durumunda ürünün niteliğinde bir düşüş yaşanacak.

PALMİYE YAĞI NEDEN ZARARLI?

2016 yılının Mayıs ayında yayınlanan detaylı EFSA raporuna göre, 200 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda rafine edilen palmiye yağı, diğer tüm bitkisel yağlardan daha tehlikeli kabul ediliyor. Palmiye yağının doğal kırmızı renginin sökmek ve kokusunu ortadan kaldırmak için yüksek sıcaklıklar kullanılıyor. Bu işlem glisidil yağlı asit esterleri (veya GE) olarak adlandırılan atık maddelere neden oluyor. Bu maddelerin hazmı da tümörlere yol açtığı düşünülen glisidol oluşumuna neden oluyor. 

İtalyan Ferrero bünyesinde Nutella'dan başka Kinder (Sürpriz Yumurta), Ferrero Rocher ve Tic Tac gibi bilinen markalar bulunuyor.

NUTELLA HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

*“Nutella” ismi, İngilizce “Nut(Fındık)” ve Latince’de tatlılar için kullanılan bir ek olan “ella”nın birleştirilmesiyle meydana gelmiş.

*Nutella, Dünya fındık rezervlerinin yüzde 25’ini kullanıyor.

*Nutella, pürüzsüz dokusu ve raf ömrü nedeniyle palmiye yağını tercih ediyor.

346
Dolardaki yükselişin ardında Almanya'nın olduğu ileri sürüldüDolardaki yükselişin ardında Almanya'nın olduğu ileri sürüldü
Ahmet Davutoğlu'nun kardeşine FETÖ gözaltısıAhmet Davutoğlu'nun kardeşine FETÖ gözaltısı
O isimden Erdoğan açıklamasıO isimden Erdoğan açıklaması
Darbe söylentileri yeniden dillendiriliyorDarbe söylentileri yeniden dillendiriliyor
Seks kasedi iddiasında ilginç gelişmeSeks kasedi iddiasında ilginç gelişme
Enis Berberoğlu, Bakan Bozdağ ile konuştuEnis Berberoğlu, Bakan Bozdağ ile konuştu
Erdoğan'dan Meclis'teki kavga için flaş sözlerErdoğan'dan Meclis'teki kavga için flaş sözler
Tente kurbanı iş adamı son yolculuğuna uğurlandıTente kurbanı iş adamı son yolculuğuna uğurlandı
Tecavüzcü otobüsü şoförü suç makinesi çıktıTecavüzcü otobüsü şoförü suç makinesi çıktı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS