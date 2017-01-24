O sözü Kılıçdaroğlu'na pahalıya patladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 Nisan 2016’da partisinin grup toplantısında sarf ettiği “Birilerinin önüne yatmış” sözleri nedeniyle, dönemin aile ve sosyal politikalar bakanı Sema Ramazanoğlu’na 10 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkûm edildi.

Ramazanoğlu, Başbakan Binali Yıldırım’ın kurduğu kabinede koltuğunu Fatma Betül Sayan Kaya’ya bırakmıştı.

Karaman’da ortaya çıkan cinsel istismar skandalının ardından Ensar Vakfı’na ‘sahip çıkan’ Ramazanoğlu, “Buna bir kere rastlanmış olması, hizmetleriyle ön plana çıkmış bir kurumumuzu karalamak için gerekçe olamaz” demişti.

CHP lideri, Ramazanoğlu’nun sözlerine “Bu çocukları bu yoz kültüre nasıl ve hangi gerekçeyle teslim ettiniz? Valisi konuşmuyor, Milli Eğitim Bakanı konuşmuyor. Aileden sorumlu bakan da zaten birilerinin önüne yatmış, o da konuşmuyor. Bu yurtlara kim izin veriyor?” diyerek tepki göstermişti.

Söz konusu ifadeleri ‘ahlakdışı ve seviyesiz’ olarak niteleyen Ramazanoğlu, Kılıçdaroğlu hakkında ‘kişilik haklarını ihlal ettiği’gerekçesiyle 50 bin TL’lik manevi tazminat davası açmıştı.

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki duruşmada Ramazanoğlu’nun avukatı, Kılıçdaroğlu’nun, özellikle bir kadına karşı söz konusu ifadeleri kullanmasının hukuka aykırı olduğunu belirterek, davanın kabulünü istedi.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı ise müvekkilinin dava konusu ifadeleri ‘koruyup, kollamak’ anlamında kullandığını belirterek, açıklamanın ‘ifade hürriyeti’ kapsamında değerlendirilmesini ve davanın reddini talep etti.

Hakim, beyanları dinledikten sonra davayı kısmen kabul ederek, Kılıçdaroğlu’nun 10 bin lira manevi tazminatı Ramazanoğlu’na ödemesine karar verdiğini açıkladı.

Kılıçdaroğlu, ‘İfade AKP’li bir bakana ait’ demişti

17 Aralık yolsuzluk soruşturmasının ardından ortaya çıkan ‘tape’lerde dönemin içişleri bakanı Muammer Güler’in soruşturmanın kilit ismi Rıza Sarraf için sarf ettiği, “Gerekirse önüne yatarım” sözleri ses kayıtlarına yansımıştı.

Kılıçdaroğlu, Ramazanoğlu hakkındaki sözlerinin gündem olmasından sonra şöyle konuşmuştu: “Kullandığım cümle, Türk siyasi hayatına AKP’li bir bakan tarafından kazandırılan bir cümle. Cümle bana ait değil. Rıza Zarrab için söylenmiş. ‘Kimse sana birşey yapamaz, ben senin önüne yatarım’ denmiştir. Dolayısıyla bu cümle benim sıfırdan bulduğum bir cümle değil. İkincisi, bu cümleyi kadın erkek diye ayırmak da başlı başına bir gaf. Bir bakana kadın veya erkek diye bakmak da yanlıştır. Bakan bakandır. O koltuğa oturuyorsa, onun kimliği cinsiyeti önemli değildir. Bu eleştiriyi, bu cümleyi kullanan ben değilim, bu cümleyi kullanan onların kendi bakanları.”