ÖĞRENCİLER ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Öğrenciler ölümden döndü

Öğrencileri taşıyan servisin üzerine, tarihi surlardan kopan parçalar düştü. Öğrenciler büyük panik yaşadı.

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İstanbul Fatih'te bir kolejin öğrencilerini taşıyan servis aracının önüne tarihi surların parçaları düştü. Servis aracı düşen parçaya çarptı. Servis aracı hasar görürken öğrenciler panik yaşadı.

Kaza saat 14:15 sıralarında, Sulukule Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir kolejin öğrencilerini taşıyan servis aracı seyir halindeyken, caddenin kenarında bulunan tarihi surların parçaları koparak yola düştü. Servis aracının sürücüsü Yahya Amaç, son anda manevra yaptı ancak aracın önüne düşen sur parçalarına çarparak durabildi.

FACİA KIL PAYI ATLATILDI
Servis aracının içindeki öğrenciler ve öğretmenler ile sürücü kazayı yara almadan atlattı. Sur parçalarının, servis aracının üzerine düşmemesi facianın önüne geçti. Olayı anlatan sürücü Yahya Amaç, “Seyir halindeyken parçalar düşmeye başladı. İlk düşen parçayı kurtardım. İkinciyi kurtaramadım. Aracın içinde öğrenciler vardı. Kimse yara almadı" dedi. Servisin rehberi ise, “Biz aracın içinde 5 kişiydik. Aşağıdan yukarıya doğru çıkıyorduk. Biranda sur parçaları düştü" diye konuştu.

ÖĞRENCİ SERVİSİ KURTARICIYLA ÇEKİLDİ
Olayın ardından polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri tedbir amacıyla olay yerine geldi. Kazada hasar gören servis aracı çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Öğrenciler ise, özel araçla evlerine götürüldü. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
 

İHA
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