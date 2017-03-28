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ORTADOĞU DEVİ 600 MİLYON DOLARA SATILIYOR

Ortadoğu devi 600 milyon dolara satılıyor

Ortadoğu'nun en büyük online perakende şirketlerinden Souq.com, Amazon'a satılıyor.

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Amazon.com, Souq için bir süredir satın alma görüşmeleri yapıyordu. ancak geçtiğimiz hafta bölgenin en büyük emlak şirketlerinden Emaar da pazarlıklara dahil olmuş ve 800 milyon dolarlık bir teklifle şirketin kapısını çalmıştı. Bugünkü anlaşma ile ilgili her iki taraf da fiyat açıklaması yapmadı. Ancak önceki haftalarda medyaya yansıyan haberlerde, Amazon'un teklifinin 580 milyon dolar olduğu belirtilmiş, bu nedenle Emaar'ın teklifinin daha cazip olduğu ifade edilmişti.

Gelinen noktada ise son sözü Amazon söyledi ve Ortadoğu online perakende pazarına çok kuvvetli bir giriş yapmış oldu. Gulfnews'e konuşan kaynaklar, fiyatın 600 milyon doların üzerinde olduğunu söylediler.

12 YIL ÖNCE KURULDU

12 yıl önce Suriye doğumlu girişimci Ronaldo Mouchawar tarafından kurulan sitenin aylık 45 milyon tekil ziyaretçisi bulunuyor.

Amazon'un Başkan Yardımcısı Russ Grandinetti, anlaşma ile ilgili olarak, ""Souq.com Ortadoğu'da e-ticaretin öncüsü idi. Müşterileri için çok büyük bir alışveriş tecrübesi sağladı. Şimdi hep birlikte Ortadoğu'daki milyonlarca müşteriye en iyi hizmeti sunmak için çalışacağız" dedi.

Habertürk
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