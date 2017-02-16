Örtülü ödenek rekora koşuyor

47Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlığın kullanımında bulunan ve nereye harcandığı gizli tutulan “örtülü ödenekten” yılın ilk ayında 163.8 milyon lira harcama yapıldı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, merkez yönetim bütçesinin hem vergi hem vergi dışı gelirlerdeki artışın desteğiyle ocakta 11.4 milyar TL fazla verdiğini söyledi. Ağbal, yaptığı açıklamada “Ocak ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25.8 artarak 58.8 milyar TL oldu. Bütçe giderleri ise yüzde 11.3 artarak 47.3 milyar TL olarak gerçekleşti. Bütçe giderleri yılsonu hedefleriyle uyumlu seyrediyor” dedi. Maliye Bakanlığı da ocak ayında bütçeden yapılan harcamaları gösteren tabloları yayımladı. Tablolara göre bütçeden yapılan bazı harcamalar şöyle:

* Bütçeden milletvekilleri için ocak ayında 35.7 milyon lira harcama yapıldı. Cumhurbaşkanı ödeneği de ocakta 53 bin lira oldu.

* Mal ve hizmet alım giderleri için ocakta bütçeden 1.6 milyar lira çıktı. Bunun 10.4 milyon lirasını üretime yönelik mal ve hizmet alımları oluşturdu. Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları ise 408 milyon lira olarak gerçekleşti.

* Bütçeden güvenlik ve savunmaya yönelik mal, malzeme ve hizmet alımları için geçen ay 32.8 milyon lira harcama yapıldı. Bunun 9.3 milyon lirasını mühimmat alımları oluşturdu.

* Başbakanlığın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı’na da kullanma yetkisi verilen “örtülü ödenek” harcamaları bütçe giderleri içerisinde “gizli hizmet giderleri” olarak yer alıyor. Nereye harcandığı gizli tutulan “örtülü ödenekten” ocak ayında 163.8 milyon lira harcandı. “Örtülü ödenekten” geçen yılın ocak ayında 103.4 milyon lira harcama yapılmıştı. Geçen yıl “örtülüden” yapılan harcamanın toplamı ise 1.6 milyar liraya ulaşmıştı.

* Gözaltına alınanlar için yapılan harcamalar bütçe giderleri içerisinde “güvenlik kuvvetleri nezaretinde bulundurma giderleri” olarak yer alıyor. Bu kalemden geçen ay 358 bin lira harcama yapıldı.

* Bütçeden ocak ayında hizmet alımları için 922.9 milyon lira harcama gerçekleştirildi. Bu kapsamda devletin kesesinden özel güvenlik hizmeti alım giderleri için 14.9 milyon lira çıktı. Temizlik hizmeti alımları için de 28.6 milyon lira harcandı.

* Devlet kiralama için ocakta 25.5 milyon lira verdi. Taşıt kiralamaları için 8.3 milyon lira ödendi. En fazla kira ödemesi ise hizmet binaları için kiralanan yerlere gitti. Devlet, hizmet binaları için ocak ayında 12.1 milyon lira ödedi.

* Bütçeden temsil ve tanıtma için yapılan harcamalar da geçen yılın ocak ayına göre neredeyse ikiye katlandı. Geçen yıl ocakta 1.2 milyon lira olan temsil-tanıtma harcamaları bu yılın ocak ayında 2.1 milyon liraya çıktı.

* Siyasi partilere ocak ayında bütçeden 234.6 milyon lira verildi.

* Sağlık, yiyecek, barınma yardımlarının da içerisinde yer aldığı “hane halkına yapılan transferler” ocak ayında 995.7 milyon lira oldu. Sosyal amaçlı transferler için yapılan harcama ise 527 milyon lira olarak gerçekleşti.