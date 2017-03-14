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ÖSYM'DEN YGS'YE GEÇ KALAN ADAYLAR İÇİN AÇIKLAMA

ÖSYM'den YGS'ye geç kalan adaylar için açıklama

YGS'de sınava 09.45'ten sonra gelen hiçbir öğrencinin alınmamasını değerlendiren ÖSYM Başkanı Prof. Demir, "Adaylara giriş belgesi alırken büyük harflerle saat uyarısı yaptık" dedi.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) defalarca yaptığı “09.45'ten sonra sınav binalarına kimse alınmayacak” uyarısından haberi olmadığı için YGS'ye giremeyenlerin ağlayan görüntüleri önceki gün ekranlara yansıdı. Bir dakika farkla sınava alınmayanlar oldu. Öğrenci ve veliler isyan etti, görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Hürriyet’ten Nuran Çakmacı’ya konuşan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir konuyla ilgili; “Çok üzgünüm, yapacak başka bir şey yok” dedi.

Başkan Demir, sözlerine şöyle devam etti: “Bu yıl adaylar sınava giriş belgesini internetten indirirken ekrana büyük harflerle ‘Salonlara 09.45'te alınıyor, geç kalan alınmayacak' diye duyuru koyduk. Yanında ‘Okudum, anladım' butonu vardı. Adaylar, onu işaretlemeden belgesini alamadı. Buna rağmen geciken oldu. Kapıdaki herkes alındı, arama içeride yapıldı. Yapacak bir şey yok, üzüntü verici. Ama bir kuralı hayata geçirmenin başka yolu yok. ‘Haberim yoktu' diyen olacak. Hâlâ giriş belgesi, nüfus cüzdanı olmadan gelen var. Kurala aykırı davrananları sıfırlamanın imkânı yok.”

Hürriyet
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