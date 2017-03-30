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OTOBÜSÜ TAŞLAYIP ŞOFÖRÜ DÖVDÜLER

Otobüsü taşlayıp şoförü dövdüler

Antalya'da içinde yolcu taşıyan bir halk otobüsü taşlanarak şoförü dövüldü.

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Antalya'da, içinde yolcu bulunan halk otobüsünü taşlayarak camlarını kıran 2 kişi, şoförün de yüzüne ve başına taşla vurup yaraladı. Yolcuların büyük korku yaşadığı saldırı anı, araçtaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kepez İlçesi Baraj Mahallesi'ndeki olay, geçen salı günü saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Varsak yönünden Lara'ya seyreden 29 yaşındaki Berkan Ercan yönetimindeki 07 AU 0109 plakalı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı halk otobüsü, Baraj Mahallesi'ne geldiği sırada yoldan geçen motosikletli 2 kişinin taşlı saldırısına uğradı. Önce ön taraftan taş atan 2 kişi, daha sonra otobüsün arkasına geçip taş atarak camlarını kırdı.

Otobüsü taşlayıp şoförü dövdüler

ŞOFÖRÜ TARTAKLADILAR

Saldırı üzerine otobüs şoförü Berkan Ercan, aracı durdurarak polisten yardım istedi. Otobüsün camlarına taş atarak yolculara korku dolu anlar yaşatan saldırganlardan biri, otobüsün yanına gelerek Berkan Ercan'ı tartakladı. Saldırgan, taşla yüzüne vurduğu şoförü çeşitli yerlerine tekme atarak yaraladı. Yolcular tarafından tekrar otobüse alınan Berkan Ercan, olay yerinden uzaklaşmak istedi, ancak saldırganın otobüse taşlı saldırısı devam etti. Kapıyı kapatan otobüs şoförü, yolcuların güvenliğini sağlamak için bölgeden hızla uzaklaştı.

Yolcuların büyük korku yaşadığı olay, otobüs içindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Yolcular saldırganları "Lütfen yapmayın" diye durdurmaya çalışırken, görüntülerde dövülen şoförün burnunun kan içinde kaldığı görülüyor.

Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Otobüsü taşlayıp şoförü dövdüler

DHA
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