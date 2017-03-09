Petrol fiyatı düşüyor. Peki pompaya yansıyacak mı ?

Döviz piyasasındaki sıkışıklık ve petrol arzı fazlası petrol fiyatlarında büyük düşüşler yaşanmasına neden oldu. Batı Teksas Petrolü ABD’de yüzde 5.8 değer kaybederek varil başına 50.05 dolardan satılmaya başlandı.

Brent Petrol’ün faiz fiyatı ise yüzde 4.9 düşerek 53.10 dolardan 50.28 dolara düştü. Financial Times’a göre brent petrolün fiyatı geçen kasım ayından bu yana en düşük seviyesini gördü. ABD’li Enerji Bilgi Kurumu’nun verilerine göre ABD ham petrol stokları uzmanların beklediğinden fazla bir şekilde 8.2 milyon varile ulaştı.

İKİ BÜYÜK ENGEL VAR

Commodity Research Grup analitsti Andy Lebow, “Piyasanın önünde iki büyük engel var. Bunlardan biri fazla arz diğeri ise spekülatif hareketler” ifadesini kullandı. ABD ham petrolü bir yılı aşkın bir süredir görmediği dip seviyede.

OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo petrol piyasalarıyla ilgili endişelerini dile getirdi. Barkindo, “Büyük şirketlerin elinde ciddi stoklar var. Şimdi onlar stoklarını eritmeye başlayacaklar. Bu yeni bir trend ve takip ediyoruz” ifadesini kullandı.

KURLARI ETKİLEDİ

ABD petrolü ve Brent’te yaşanan gelişmelerin ardından dolar karşısında Rus Rublesi yüzde 1.2, Güney Afrika Randı yüzde 1.1, Norveç kronu yüzde 1.1, Kanada Doları yüzde 0.6 değer kaybetti.

BENZİNİN FİYATI DÜŞER Mİ?

Petrol fiyatlarındaki düşüşün benzinin fiyatını da indirmesi bekleniyor. 9 Mart (bugün) itibariyle İstanbul’da 95 oktan kurşunsuz benzin 5,24 TL’ye, Ankara’da 5,27 TL’ye, İzmir’de ise 5,24 TL’ye satılıyor.