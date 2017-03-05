Petrol Ofisi'ni satın alan Vitol'den ilk açıklama

Hollanda merkezli enerji ticareti şirketi Vitol Grubu'nun Başkan ve Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Ian Taylor, Petrol Ofisi'nin Türkiye'nin önde gelen markalarından biri olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye güçlü ekonomik performansa ve büyüyen enerji ürünleri talebine sahip bir ülke. Petrol Ofisi'ni satın alarak büyüyen bir piyasaya güçlü bir yatırım yaptık." ifadelerini kullandı.

Vitol Grubu'nun resmi internet sitesinde şirketin Petrol Ofisi alımına ilişkin yer alan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Taylor, Avusturyalı OMV şirketinin yüzde 100 hissesine sahip olduğu OMV Petrol Ofisi ekibiyle birlikte çalışmayı dört gözle beklediklerini belirtti.

Petrol Ofisi'nin Türkiye'nin önde gelen markalarından biri olduğuna ve OMV'nin iştiraki konumundayken, sağlık, emniyet, güvenlik ve çevre konularında yüksek standartlara odaklandığına değinen Taylor, "Biz de bu müthiş performansı sürdürmeye çalışacağız. Türkiye güçlü ekonomik performansa ve büyüyen enerji ürünleri talebine sahip bir ülke. Petrol Ofisi ile büyüyen bir piyasaya güçlü bir yatırım yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Petrol Ofisi'ni satın alacağı açıklanan Vitol Grubu bünyesinde 10 ayrı şirket bulunurken, şirket en büyük operasyonları Cenevre, Houston, Londra ve Singapur'da olmak üzere 40 ayrı ofiste faaliyet gösteriyor.

Şirketin 2014'te 270 milyar dolar olan hasılatı petrol fiyatlarındaki gerileme ile 2015'te 168 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Rafinaj, ticaret, depolama, elektrik üretimi gibi alanlarda faaliyetleri bulunan şirket, yıllık 303 milyon ton petrol ve gaz nakliyatı ile günlük 6 milyon ton ham petrol ve ürünün ticaretini gerçekleştiriyor.

- Petrol Ofisi, Türkiye pazarında en yüksek paya sahip

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 2015 Yılı Petrol Piyasası Raporu'na göre, OMV'nin geçen yıl satışa çıkardığı Petrol Ofisi,Türkiye akaryakıt pazarında yüzde 24 ile en yüksek payı elinde bulunduruyor.

Suudi Aramco ve Azerbaycan şirketi Socar'ın da teklif verdiği Petrol Ofisi, Türkiye'nin en büyük ikinci özel sektör şirketi konumunda bulunuyor. Petrol Ofisi, halihazırda bin 700'ün üzerinde akaryakıt istasyonu, 1 madeni yağ fabrikası 11 akaryakıt ve 3 LPG dolum terminali, 19 havaalanı ikmal ünitesi ve yaklaşık 1,17 milyon metreküpü aşan depolama kapasitesiyle faaliyetlerini sürdürüyor.

OMV'nin yüzde 100 hissesine sahip olduğu Petrol Ofisi'ni 1 milyar 368 milyon avroya Vitol Grup'a satma kararı dün açıklanmıştı. OMV'den satışa ilişkin yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen OMV CEO'su Rainer Seele, Petrol Ofisi'ni şirketin değer zincirine entegre edilemediği için satışa çıkarıldığını dile getirmişti.

Bu yüzden, aldıkları kararın şirket stratejisi çerçevesinde doğru ve gerekli olduğunu belirten Seele, "Zorlu piyasa koşullarında müzakereleri başarıyla tamamlamaktan memnunum." değerlendirmesinde bulunmuştu.