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PKK'NIN KANDİL'DEKİ İNLERİNE BOMBA YAĞDI

PKK'nın Kandil'deki inlerine bomba yağdı

TSK, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında 27 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde düzenlenen hava harekatı sonucu 27 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

TSK'dan yapılan açıklamada, "22 Şubat 2017 tarihinde 14:30-15:15 saatleri arasında Irak'ın Kuzeyindeki Kandil bölgesine alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş; tespit edilen üç hedef (üç barınma yeri) ateş altına alınarak imha edilmiştir. Daha sonra yapılan hasar/zayiat tespit çalışmaları sonucunda, harekat sonrası 27 bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.

İHA
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