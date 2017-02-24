Referanduma kadar 85,5 milyar TL'lik yatırım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, 3 ayda 85.5 milyar TL'lik 117 projeye start verecek.

Açılışa hazır hale gelen projelerin maliyeti 49 milyar TL'yi bulurken, temeli atılacak projelerin bedeli de 36 milyar TL'yi geçiyor. Başbakanlık tarafından yürütülen projelerin maliyeti 502 milyonu bulurken, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nda mart sonuna kadar hizmete girecek veya temeli atılacak projelerinin maliyeti 20.9 milyar TL.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da 19 milyar 704 milyon TL tutarındaki projeleri hizmete açacak. Milli Savunma Bakanlığı, 10 milyar 458 milyon TL, Milli Eğitim Bakanlığı 7 milyar TL, Orman ve Su İşler Bakanlığı da 7 milyar 200 milyon TL'lik projeyle vatandaşa hizmet götürecek. İçişleri Bakanlığı, KÖYDES projesi kapsamında köylerin altyapı projelerinin yapılması için 840 milyon TL'lik hizmeti vatandaşın kullanımına sunacak. MEB 5 bin 515 dersliğin açılışını yapacak. Okulların maliyeti ise 3 milyar TL olarak belirlendi. Orman Bakanlığı da 84 adet baraj, gölet, atık su, sulama ve içme suyu tesisini açacak. Bu hizmetlerin maliyeti de 3 milyar TL'yi buluyor.