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REİNA CANİSİNİN KALDIĞI EVİ O KİRALADI

Reina canisinin kaldığı evi o kiraladı

Reina saldırganının kaldığı dairenin 6 aylığına kiralandığı öğrenildi.

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Reina saldırganının yakalandığı dairenin, 15 Ağustos 2016’da 6 aylığına, aylık 750 TL’den kiralandığı ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Eyüp Serbest'in haberine göre; Ev sahibinin de yabancı uyruklu olduğu tespit edildi. Dairenin sahibi Nurullah Zaki Haser evini kiralaması için Esenyurt’taki bir inşaat firmasına anahtar bıraktı. Firma da evi 1500 TL depozito, 750 TL peşinat ve aylık 750 TL karşılığında 6 aylığına Ali Jameel Mohammed’e kiraladı.

Site yönetimine de bu kontrat teslim edildi. Site, kiracılara elektronik giriş kartları verdi.

Söz konusu evi kiralayan Iraklı Ali Jameel Mohammed, Reina saldırganı teröristin yakalandığı evde yakalanmış, gözaltına alınmıştı.

Hürriyet
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