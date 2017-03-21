Resmen açıklandı ! ABD'nin yasak listesinde İstanbul da var

ABD Başkanı Donald Trump şok bir yasağa daha imza attı. Trump yönetimi sekiz ülkeden ABD'ye yapılan uçuşlarda; yolcuların, boyutu cep telefonundan büyük elektronik cihazları yanlarına almalarını yasakladı. THY, az önce yaptığı açıklamayla yasağın İstanbul'da da geçerli olduğunu duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, iki kez yargıdan dönen seyahat yasağının ardından bu kez uçuşlarda elektronik cihaz yasağını hayata geçiriyor. Yasak, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu sekiz ülkeden 10 uluslararası havalimanını kapsıyor.

Buna göre, Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden ABD'ye seyahat eden yolcular dizüstü ve tablet bilgisayarların yanı sıra kamera ve DVD oynatıcı gibi elektronik cihazları kabine almaları yasaklanacak.

Bugün başlaması beklenen yasağın uygulanacağı havalimanlarının listesi şöyle:

Kahire-Mısır, Amman-Ürdün, Kuveyt City-Kuveyt, Kazablanka-Fas, Doha-Katar, Riyad ve Cidde-Suudi Arabistan, Abu Dabi ve Dubai-Birleşik Arap Emirlikleri ile İstanbul-Türkiye.

THY: YASAK LİSTESİNDE İSTANBUL DA VAR

Türk Havayolları (THY), bugün yaptığı açıklamayla yeni gelişmeyi duyurdu.

'Amerika Birleşik Devletleri’ne seyahat edecek yolcularımızın dikkatine' başlığı taşıyan açıklamada, "ABD varışlı seferlerimizde geçerli olmak üzere, cep telefonu veya akıllı telefondan daha büyük elektronik cihazların kabin içinde taşınmaması konusunda ilgili otoritelerce karar alınmıştır. Medikal cihazların hariç tutulduğu uygulama kapsamında elektronik eşyalar uçak altı kargo bölümünde taşınabilmektedir" denildi.

İSTİHBARAT GELDİ İDDİASI

İngiliz The Guardian gazetesi, ABD Ulaştırma Güvenlik İdaresi'nden sızan bir e-postayı sayfalarına taşıdı ve yasağın 13 ülkeyi kapsadığını duyurdu.

Haftalar önce alınan bir istihbarat üzerine alınan yasak kararının, süre kısıtlaması bulunmuyor. İstihbarat Arap Yarımadası'ndaki El Kaide kaynaklı bir terör saldırısı hakkında.

ANKARA'DA ACİL TOPLANTI

ABD yönüne yapılacak uçuşlarda elektronik eşya yasağı iddiasının ardından bugün Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türk Hava Yolları, özel güvenlik şirketleri ve havalimanı güvenlik yetkililerini Ankara'da toplantıya çağırdı. Toplantıda, güvenlik konusundaki son gelişmeler ele alınacağı öğrenildi.

TWİTTER MESAJINI SİLDİLER

ABD büyükelçilikleri, ilgili havalimanlarını uygulama hakkında bilgilendirmeye başladı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı ise henüz bir resmi açıklama yapmış değil.

ÜRDÜN HAVAYOLLARI'NDAN AÇIKLAMA

Ürdün Kraliyet Havayolları (Royal Jordanian Airlines), Twitter hesabından, Kuzey Amerika uçuşlarında çoğu elektronik cihazın kabinlere alınmasını yasaklayacaklarını açıkladı. Şirket, daha sonra sildiği tweet'inde şu ifadelere yer verdi:

"ABD'nin ilgili bakanlıklarından verilen talimatlar gereğince ABD'ye giden veya ABD'den gelen tüm uçuşlarımızda elektronik ve elektrikli cihazların yolcu kabinine alınmasının kati bir surette yasaklandığını değerli yolcularımıza bildiriyoruz. Cep telefonları ve tıbbi cihazlarına uçuş sırasında gereksinim duyulduğundan bu cihazlar yasak dahilinde değiller."

Açıklamada uygulamanın bugün başlayacağını duyuran şirket, yasağın Montreal, New York, Chicago ve Detroit uçuşlarında uygulanacağını belirtti.

SUUDİ HAVAYOLU ŞİRKETİ DE İDDİAYI DOĞRULADI

Suudi Arabistan'ın El Riyad gazetesi ise Suudi hükümetinin sivil havacılık otoritelerini yasak konusunda bilgilendirdiğini yazdı. Saudia Hava Yolları da Twitter hesabı üzerinden bu iddiayı doğruladı.

Havayolu şirketi, yeni düzenlemeyle birlikte, kabinlere cep telefonundan büyük tüm elektronik cihazların alınmasının yasaklanacağını ifade etti.