Dünyaca ünlü model Irina Shayk, sosyal medya hesabından Türk fotoğrafçı Mert Alaş'ın doğum gününü kutladı.

Irina Shayk, kariyerini yurt dışında sürdüren ve pek çok ünlü ismin yakın arkadaşı olan Mert Alaş’ın doğum gününü unutmadı.

Instagram paylaşımı ile Rusya ve Türkiye arasındaki dostluğun da altını çizen ünlü model, "Doğum günün kutlu olsun Mert Alaş. Bu zeki ve yetenekli adam benim arkadaşım. Benim sadece hangi açılardan çok fotojenik göründüğümü bilmekle kalmaz, aynı zamanda çok da özel biridir. Bu Rus ve Türk aşkı sonsuza dek sürecek" ifadelerini kullandı.