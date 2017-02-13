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RUSYA'DA HELİKOPTER DÜŞTÜ

Rusya'da helikopter düştü

Rusya'nın Altay bölgesinde 5 kişiyi taşıyan helikopter düştü.

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Rusya'nın Altay bölgesinde 5 kişinin bulunduğu Robinson R66 tipi helikopterin düştüğü bildirildi.

Tass ajansında yer alan habere göre, Altay yakınlarındaki Teletskoe Gölü'ne düşen helikopterde biri pilot 5 kişi bulunuyordu.

Düşen helikopterin yolcuları arasında, Rusya'ya bağlı Altay Cumhuriyeti'nin eski Başbakan Yardımcısı Anatoliy Bannıh'ın da yer aldığı kaydedildi.

Kazadan canlı kurtulan olup olmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmazken, helikopterin düştüğü bölgede arama çalışmalarına başlanıldığı belirtildi.

AA
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