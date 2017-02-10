Rusya'dan şok açıklama: O koordinatları Türkiye verdi

Kremlin, Rus savaş uçaklarının El Bab’daki operasyonu nedeniyle şehit olan 3 Türk askerine ilişkin açıklama yaptı. Kremlin açıklamasında, “Rus savaş uçakları Türkiye’nin verdiği koordinatlar dahilinde hareket ediyordu” dedi.

"TÜRK ASKERİNİN ORADA OLMAMASI GEREKİYORDU"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Hava Kuvvetleri'nin, Suriye'nin El Bab kasabasında 3 Türk askerinin şehit olmasına yol açan hava operasyonuna ilişkin olarak, "Uçaklarımız, Türk partnerlerimizin verdiği koordinatlara göre hareket etti, orada Türk askerlerinin bulunmaması gerekiyordu" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında dün yapılan telefon görüşmesinin yapıcı geçtiğini söyleyen Peskov, liderlerin El Bab'da yaşanan olayı uzun süre ele aldığını ifade etti.

Peskov, "Oldukça detaylı ve yapıcı bir konuşma oldu. Oldukça uzun süre ayrılan olayın yanı sıra, mart ayında yapılacak Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısının hazırlıkları da dahil olmak üzere ikili ilişkilerle bağlantılı konular ele alındı" dedi.

Peskov, üç Türk askerinin şehit olduğu saldırının Türk istihbaratının hatasından kaynaklanıp kaynaklanmadığına yönelik soruya ise “Koordinat paylaşımıyla ilgili koordinasyon eksiliği” yanıtını verdi.

Peskov dün Putin ile Erdoğan arasında geçen telefon görüşmesine ilişin ayrıntı da verdi. Olaya oldukça uzun süre ayrılan görüşmenin çok detaylı ve yapıcı geçtiğini belirten Kremlin Sözcüsü, “Bunun dışında Mart ayında gerçekleşecek olan yüksek düzeyli işbirliği konsey toplantısı bağlamında ikili ilişkileri masaya yatırdılar” dedi.

Peskov, Putin’in Türk askerlerinin hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı dilediğini ve bundan dolayı üzüntü duyduğunu dile getirdiğini aktardı.

RUS BASINI TSK'YI SUÇLADI

Rus Kommersant gazetesi de haberinde, Rus ve Türk genelkurmayları, dünkü hava operasyonunda vurulacak hedeflerin koordinatları üzerinde önceden anlaşmıştı şeklinde yazarak, “Bu nedenle hava operasyonunda üç Türk askerinin ölmesinin sebebi, söz konusu askerlerin Rus tarafı ile anlaşmadan konuşlanma yerlerinin değiştirilmesi olabilir.” ifadelerini kullandı.

KURTULMUŞ: KOORDİNASYON HATASI

Öte yandan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da Rus uçağının El Bab'da "kazaen" Türk askerlerinin bulunduğu binayı vurmasına ilişkin bir açıklama yaptı. Kurtulmuş şunları söyledi.

“Bizim açımızdan olay bütünüyle aydınlatılmaya çalışılıyor, araştırılıyor. İlk bilgiler koordinasyon yanlışlığı, yanlış bir koordinasyon, herhangi bir şekilde maalesef istem dışı meydana gelmiş bir olaydır. Bütünüyle bir kazadır ilk bilgilere göre ama bunun nasıl vuku bulduğu, bu aradaki koordinasyon meselesinin nasıl bu kadar atladığı ortaya konulacaktır. Oradaki mücadelede anlaşılıyor ki çok daha yakın bir koordinasyona ihtiyaç var.”

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Rus jetlerinin El Bab'da 'kazaen' Türk askerini vurduğu, 3 askerin şehit olduğu, 1'i ağır yaralı 11 askerin yaralandığı ifade edilmişti.

Türkmenlerin yönettiği ve Suriye bölgesinden verdiği haberlerle bilinen Türkemeneli Cephesi haber sitesi, Rus jetlerinin Türk askerini kasıtlı olarak vurduğunu iddia etti.

TSK: "RUSYA KAZEN VURDU"

Bu acı haber öncesinde ajanslara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon ile görüştüğü haberi düşmüştü. Görüşmenin ayrıntılarıyla ilgili olarak da "görüşmede Suriye konusu ile birlikte DEAŞ'a karşı askeri koordinasyonun artırılması" konusunun görüşüldüğü belirtilmişti.

Ancak acı haber bu görüşme haberinden az sonra geldi. TSK'nın yaptığı açıklamaya göre Rusya'ya ait bir savaş uçağının DEAŞ hedeflerine yönelik saldırısı sırasında "yanlışlıkla" 3 evladımızın şehit düştü, 1'i ağır olmak üzere 1 askerimiz de yaralandı.

Ayrıca yine aynı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak başsağlığı dilediği bildirildi.

GÖÇÜK ALTINDAKİ MEHMETÇİK'E SİLAH ARKADAŞLARI YETİŞTİ

Rus savaş uçağı tarafından bombalanan binanın çökmesinin ardından göçük altında kalan askerlere ulaşabilmek için yine kendi silah arkadaşları seferber oldu. Göçük altında çıkarılan 11 yaralı asker, bölgeden tahliye edildi ve ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne taşındı.

ŞEHİT SAYISI KAFALARI KARIŞTIRDI

Bombardımanda yıkılan binanın enkazı altından çıkarılan şehit sözleşmeli er 23 yaşındaki Ömer Akkuş'un cenazesi saat 11.30 sıralarında helikopter ile Gaziantep'e ulaştırıldı. Göçük altında kalan şehit uzman çavuş 25 yaşındaki Mehmet Şahin ile şehit uzman onbaşı 26 yaşındaki Emre Mücahit Topal'ın cenazeleri ise saat 14.00 sıralarında çıkarıldı ve 14.40 sıralarında helikopter ile Gaziantep'e getirildi. Ancak, şehitlerin vücut bütünlükleri bozulduğu için üzerinde Türk bayrağı bulunan 4 cenaze torbası içerisinde getirilmesi 4 ayrı şehit olduğu gibi algılandı. Ancak, bir süre sonra El Bab bölgesinden gün içerisinde getirilen şehit sayısının 5 değil 3 olduğu anlaşıldı.





İŞTE TSK’DAN YAPILAN AÇIKLAMA

Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde, 09 Şubat 2017 tarihinde saat 08:40 sularında, Rusya Federasyonuna ait bir savaş uçağı tarafından DEAŞ hedeflerine icra edilen hava harekatı esnasında, kazaen TSK unsurlarının olduğu bir binaya isabet eden bomba ile üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 11 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı personelimiz tedavilerinin yapılması maksadıyla süratle hastaneye ulaştırılmıştır.

RF yetkilileri, söz konusu olayın bir kaza olduğunu ifade ederek, üzüntülerini ve taziye dileklerini iletmişlerdir. Olayla ilgili inceleme ve çalışmalar iki tarafça sürdürülmektedir.

Ayrıca, aynı olayla ilgili olarak RF Cumhurbaşkanı Sayın Vladimir PUTİN, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'a üzüntülerini belirterek başsağlığı dileğinde bulunmuşlardır.

Bizleri acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

24 SAATTE 13 ŞEHİT !

Rus uçaklarının açtığı ateşte şehit olan evlatlarımızla birlikte son 24 saatte Suriye'de verdiğimiz şehit sayısı 8'e yükseldi. Dün DEAŞ'lı teröristler ile düzenlenen hain saldırıda da 5 evladımız şehit düşmüştü. Öte yandan Fırat Kalkanı Harekatı'nın başladığı geçen 24 Ağustos'tan bu yana şehit düşen asker sayısı 64'E yükseldi.