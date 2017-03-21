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SADECE ANTALYA'DA YETİŞİYOR

Sadece Antalya'da yetişiyor

Hindistan'da çocukların top diye oynadığı ''pomelo'' Türkiye'de sadece Antalya'da yetişiyor.

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Hindistan kırsalında çocukların futbol topu diye oynadığı ve her biri 2 kiloya kadar ulaşan turunçgillerin en büyüğü "pomelo" Türkiye'de sadece Antalya'da yetişiyor.

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Merkezi (BATEM), "Çin greyfurdu" olarak da adlandırılan ve her biri 2 kiloya yakın ağırlığa ulaşan "pomelo" meyvesini yetiştiriyor. Antalya'da meyve, sebze ve tıbbi ve aromatik bitkiler ile endemik türlerin geliştirilmesi, yerli ıslahın üretilmesi alanında yüzlerce çeşit üretime sahip BATEM'in bahçesinde meyve veren "pomelo', C vitamini deposu. Ancak Türkiye'de çok az düzeyde üretim olduğu için satışı yapılmıyor.

BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, İngilizcede "şadok" olarak da adlandırılan pomelo meyvelerinin çapının 15-20 santimetreyi bulabildiğini belirtti. Pomelonun ekşi, acımsı tadı nedeniyle pek yenilmeyip hamur işleri, çikolatalar, marmelat veya yemek ve soslarda kullanıldığını kaydeden Abdullah Ünlü, şöyle dedi:

"Pomelo tad olarak tatlı greyfurt meyvesine benzer. Zaten greyfurt portakal ile pomelonun doğal bir melezidir. Bununla birlikte pomelo, sadece greyfurt değil, bilinen portakalın da atalarından biri. Zira portakalın pomelo ile mandalinanın melezi olduğu sanılmaktadır. Pomelo diğer turunçgillerin aksine asiditesi en az olan turunçgillerden biri. Kalın bir kabuğa sahip. Bu kabuğun altında yenilebilir, tatlı düşük asitli portakal şeklinde meyve dilimleri bulunmaktadır."

Sadece Antalya'da yetişiyor

FUTBOL TOPU DİYE OYNANIYOR

Güney Asya ve ABD'de özellikle Kaliforniya'da sıkça yetiştirilen ve satılıp yenilen bir tür olduğunu söyleyen Ünlü, "Greyfurda göre daha lezzetli olduğu söylenmektedir. Ancak Türkiye'nin de olduğu bazı ülkelerde meyvenin kabuğundan ayıklanmasındaki zahmet nedeniyle pek fazla yenmemekte, yetiştirilmemektedir. Hindistan'ın Assam eyaleti gibi yerlerinde ise tuz ve biber ile öğle yemeklerinde yenmektedir. Kırsal kesimlerde çocukların meyveleri ile futbol topu gibi oynadıkları görülmektedir" dedi.

DHA
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