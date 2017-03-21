Sakıncalı sakız hakkında toplatma kararı

Turkrus.com’un Novıye İzvestiya gazetesinden aktardığı habere göre, Wrigley marka sakızların “FIVE-gum” adlı ürününün içinde yer alan yazılar çocuklar için sakıncalı bulundu.

“Ölmeden önce mutlaka yapılması gereken şey nedir?”, “Eğer bir gün içinde cinsiyet değiştirebilseydin, bu günü nasıl geçirirdin?”, “En yüksek noktaya çık ve selfie yap” gibi yazılara yer veren ürünlerin satışı tüm büyük süpermarketlerde durduruldu.

Ebeveynler, sakız markasının, oyun kapsamında çocuklar için verdiği “görevlerin”, internette korku saçan “ölüm gruplarını” andırdığını savunarak tepki gösterdi.

Üretici şirketin internet sitesinde, tepki çeken oyunun 18+ ibaresiyle yer aldığı ve “eğlence amacı taşıdığı” belirtilse de, gelen tepkiler üzerine marketlerin birçoğu bu sakızları raflardan kaldırdı.

Bunun üzerine şirket de “Fine-gum” adlı ürününün satışını durdurma kararı aldı.