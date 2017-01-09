Samsung saatlere iPhone desteği geldi

Samsung, Gear S ve Gear Fit adını verdiği 2 yeni uygulamasını App Store üzerinden, iPhone kullanıcılarına sundu. Eğer siz de Gear S2, Gear S3 veya Gear Fit 2 cihazlarından birine sahipseniz ve bu cihazları iPhone'unuzla kullanmak için sabırsızlanıyorsanız, App Store'dan ihtiyacınız olan uygulamayı indirin ve cihazınızı, iPhone'unuzla, uygulama aracılığı ile eşleştirin. Ancak unutmayın; eşleştirmenin başarılı olması için, telefonunuzun sıfırlanması gerekecek.



Galaxy Gear S serisi saatler için 'Galaxy Gear S' uygulamasını, Galaxy Gear Fit serisi için ise 'Samsung Gear Fit' uygulamasını App Store üzerinden indirmeniz gerekiyor.