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SAMSUNG SAATLERE İPHONE DESTEĞİ GELDİ

Samsung saatlere iPhone desteği geldi

Samsung'un akıllı saatleri Galaxy Gear S2, Gear S3'lere iPhone desteği geldi.

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Samsung, Gear S ve Gear Fit adını verdiği 2 yeni uygulamasını App Store üzerinden, iPhone kullanıcılarına sundu. Eğer siz de Gear S2, Gear S3 veya Gear Fit 2 cihazlarından birine sahipseniz ve bu cihazları iPhone'unuzla kullanmak için sabırsızlanıyorsanız, App Store'dan ihtiyacınız olan uygulamayı indirin ve cihazınızı, iPhone'unuzla, uygulama aracılığı ile eşleştirin. Ancak unutmayın; eşleştirmenin başarılı olması için, telefonunuzun sıfırlanması gerekecek.


Galaxy Gear S serisi saatler için 'Galaxy Gear S' uygulamasını, Galaxy Gear Fit serisi için ise 'Samsung Gear Fit' uygulamasını App Store üzerinden indirmeniz gerekiyor.

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