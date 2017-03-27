  • Başbakan'dan flaş seçim barajı açıklaması
  • Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na şok sözler
  • 15 Temmuz ile ilgili gündemi sarsacak Devlet Bahçeli iddiası
  • Gözaltına alınmıştı; Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya serbest
  • İşte Tunceli'de öldürülen teröristler
YEREL HABERLER
İstanbul Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

SEDAT PEKER'İN OĞLU DİZİDEN AYRILDI MI ?

Sedat Peker'in oğlu diziden ayrıldı mı ?

"Diriliş" dizisinde "Turalı" karakteriyle oynayan Sedat Peker'in oğlunun diziden çıkarıldığı iddialarıma yanıt geldi.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Geçtiğimiz sezon Diriliş dizisinde "Turalı" karakterine hayat veren Boğaçhan Talha Peker'in sessiz sedasız diziden çıkarıldığı haberlerine yalanlama geldi.

Tekfen Film'den yapılan yazılı açıklamada, "Önceki gün bir kısım medyada yer alan, dizimizin ikinci sezonunda "Turalı" karakterine hayat veren oyuncumuz Boğaçhan Talha Peker'in sessiz sedasız dizimizden çıkarıldığı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Tarihi gerçeklikten ilham alan dizimiz de, işlenen konular, belirli zaman aralıklarını kapsamaktadır. Üçüncü sezon hikayemiz, ikinci sezon hikayemize göre 10 yıl sonra yaşananları konu almaktadır. Bu nedenle "Turalı" karakterine dizimizin üçüncü sezonunda yer verilememiştir.

--2776656.jpeg

Yine dizimizin ikinci sezonunda "Dündar Bey" karakterine hayat veren Arda Anarat adlı oyuncumuz da, karakterinin 10 yıl yaşlanması nedeniyle üçüncü sezonda yerini Batuhan Karacakaya adlı oyuncumuza bırakmıştır.

Dizimizin ikinci sezonunda "Turalı" karakterine hayat veren çocuk oyuncumuz Boğaçhan Talha Peker'in küçük yaşına rağmen göstermiş olduğu başarılı performans, halkımızın teveccühünü kazanmıştır. Boğaçhan Talha Peker'in oyunculuk kariyerine devam etmek istemesi halinde, yapım şirketimiz kendisi ile önümüzde ki yıllarda başka projelerde de birlikte çalışmayı düşünmektedir" denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Haberin veriliş tarzı ve haber yapılırken şirketimizin bilgisine başvurulmaması gibi hususlar göz önüne alındığında söz konusu haberin gazetecilik etiği ile de bağdaşmadığını belirterek; oyuncumuz Boğaçhan Talha Peker hakkında bir kısımda medyada yer alan haberin gerçekle ilgisi olmadığını kamuoyu ve izleyicilerimizle paylaşırız".

İHA
467
-
Ertem Şener'den Hakan Şükür'e: ''Buraya hainler bağlanamaz''Ertem Şener'den Hakan Şükür'e: ''Buraya hainler bağlanamaz''
Asena, internetteki cesur pozlarını sildirecekAsena, internetteki cesur pozlarını sildirecek
Skandal ! Tayt giydiler diye uçağa binemedilerSkandal ! Tayt giydiler diye uçağa binemediler
TRT Erdoğan'ın da anlatıldığı diziyi bitirdiTRT Erdoğan'ın da anlatıldığı diziyi bitirdi
Sinan Oğan'dan referandumla ilgili şok iddiaSinan Oğan'dan referandumla ilgili şok iddia
Diyanet İşleri Başkanı: Gençleri küpesiyle, dövmesiyle yargılamayınDiyanet İşleri Başkanı: Gençleri küpesiyle, dövmesiyle yargılamayın
Yanlış kişiyi torbacı sanınca hayatından olduYanlış kişiyi torbacı sanınca hayatından oldu
3. Havalimanı şantiyesi karıştı ! Yaralılar var3. Havalimanı şantiyesi karıştı ! Yaralılar var
Kurtulmuş yeni bir darbe bekliyor mu ?Kurtulmuş yeni bir darbe bekliyor mu ?
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS