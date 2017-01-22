YEREL HABERLER
İstanbul \ Sarıyer
Diğer İllerSitene Ekle

ŞEHİT ÜSTEĞMEN UĞUR TAŞÇI PARKI VE SPOR KOMPLEKSİ

Şehit Üsteğmen Uğur Taşçı Parkı ve Spor Kompleksi

Sarıyer’in Ferahevler Mahallesi’nde yaşayan Üsteğmen Uğur Taşçı 23 Ocak 2016’da Şırnak Cizre’de şehit düştü.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Sarıyer Belediyesi, Ferahevler Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi’nde bulunan 10.000 m²’lik alana, içerisinde basketbol ve futbol sahaları, jimnastik aletleri, seyir terası, yürüyüş parkuru, sosyal donatı alanı ile 7-14 yaş arasında gençlerin faydalanması için Sarıyer Belediyesi’nin her mahalleye kurduğu Gençlik Eğitim Merkezi şubesi ve 3-6 yaş arası çocukların eğitim aldığıGündüz Bakımevi (Kreş) şubesi barındıran dev bir tesis inşa etti.

İnşa edilen tesise Uğur Taşçı’nın ailesi ile görüşülerek “Şehit Üsteğmen Uğur Taşçı Parkı ve Spor Kompleksi” adı verildi. Ferahevler Mahallesi sakinlerinin uzun yıllar boyunca eksikliğini yaşadığı merkezin tamamlanması ile nice Uğur’ların yetişmesi amaçlanmaktadır.

331
İnternet kesintilerinin sebebi ortaya çıktıİnternet kesintilerinin sebebi ortaya çıktı
Referandum sonucu ne olur ? Anketler ne diyor ?Referandum sonucu ne olur ? Anketler ne diyor ?
İstanbul'u kana bulamaya çalışan terörist belirlendiİstanbul'u kana bulamaya çalışan terörist belirlendi
İthal otomobil ve cep telefonu ucuzlayacakİthal otomobil ve cep telefonu ucuzlayacak
Korkunç iddia DNA testiyle kesinleştiKorkunç iddia DNA testiyle kesinleşti
Başbakan Yıldırım: Beni gaza getirmeyinBaşbakan Yıldırım: Beni gaza getirmeyin
Gülen, seks skandalından sonra Bill Clinton'ı teselli etmiş !Gülen, seks skandalından sonra Bill Clinton'ı teselli etmiş !
Ebru Polat'a 100.000 dolarlık akşam yemeği teklifiEbru Polat'a 100.000 dolarlık akşam yemeği teklifi
Trump: Onlar yeryüzündeki en haysiyetsiz şeylerTrump: Onlar yeryüzündeki en haysiyetsiz şeyler
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS