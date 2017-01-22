Sarıyer Belediyesi, Ferahevler Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi’nde bulunan 10.000 m²’lik alana, içerisinde basketbol ve futbol sahaları, jimnastik aletleri, seyir terası, yürüyüş parkuru, sosyal donatı alanı ile 7-14 yaş arasında gençlerin faydalanması için Sarıyer Belediyesi’nin her mahalleye kurduğu Gençlik Eğitim Merkezi şubesi ve 3-6 yaş arası çocukların eğitim aldığıGündüz Bakımevi (Kreş) şubesi barındıran dev bir tesis inşa etti.

İnşa edilen tesise Uğur Taşçı’nın ailesi ile görüşülerek “Şehit Üsteğmen Uğur Taşçı Parkı ve Spor Kompleksi” adı verildi. Ferahevler Mahallesi sakinlerinin uzun yıllar boyunca eksikliğini yaşadığı merkezin tamamlanması ile nice Uğur’ların yetişmesi amaçlanmaktadır.