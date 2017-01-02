SGK YAPILANDIRMANIZ İPTAL EDİLEBİLİR

SGK yapılandırmanız iptal edilebilir

SGK, taksidini ödemeyenin yapılandırmasını iptal edecek.

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Sosyal Güvenlik Kurumu Şanlıurfa İl Müdürlüğü (SGK) tarafından yapılan açıklamada, borçlarını yapılandıranların 2 Ocak 2017 tarihine kadar ödeme yapması gerektiği hatırlatılarak, aksi halde ise yapılandırmanın bozulacağı belirtildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Şanlıurfa İl Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada,"Peşin ve ilk iki taksitten birini 2 Ocak 2017' ye kadar ödemeyenlerin yapılandırması bozuluyor. 6736 sayılı Kanun kapsamında SGK borcunu yapılandıranların peşin yada taksitlendirme ödemelerinin son başvuru günü 2 Ocak 2017 pazartesi günü sona eriyor. Bu tarihte ödenmeyen taksit veya peşin tutarlardan dolayı yapılandırma bozulacaktır. Yapılandırma taksitlerinden ilk ikisinin süresi içinde ödenmemesi, taksitlendirme süresi içerisinde cari ay prim borçlarının, bir takvim yılı içerisinde, ikiden fazla ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma haklarını kaybedeceklerdir" denildi.

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