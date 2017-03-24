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SON ANKETTE MHP'Lİ SEÇMEN SÜRPRİZİ

Son ankette MHP'li seçmen sürprizi

Gezici Araştırma Şirketi, son yaptığı araştırmaya ilişkin Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

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Şirket, yaptığı araştırma sonucunda ‘Hayır’ın % 51.1 olduğunu ve sandığa katılım olması durumunda referandumda ‘Hayır’ın oranının % 53.9’a çıkacağını bildirdi.

Referandum’da ‘Evet’ kararı alan parti yönetiminin aksine MHP tabanının büyük oranda ‘Hayır’ oyunu vereceğini ifade eden Araştırma Şirketi, “MHP seçmenin % 70’i kararlı hayır diyor” ifadelerini kullandı.

Gezici Araştırma Şirketi’ne göre AKP seçmenin % 82’si Kararlı ‘Evet’ diyor.

Ünlü Araştırma Şirketi, Halkın %70’inin ‘Evet’ çıkar inancını taşımasına rağmen ‘Hayır’ oylarını önde olduğunu ifade ediyor.

İşte Gezici Araştırma'nın resmi Twitter hesabından paylaşılan o anket sonuçları:

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