SURİYE GÖRÜŞMELERİNDE ANLAŞMA SAĞLANDI

Suriye görüşmelerinde anlaşma sağlandı

Astana'daki Suriye görüşmelerinde Türkiye, Rusya ve İran ortak bildiri yayınladı.

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Kazakistan'ın başkenti Astana'da Rusya, Türkiye ve İran'ın garantörlüğünde düzenlenen Suriye barış görüşmeleri sonucunda üç ülkenin kabul ettiği ortak bildiri açıklandı. 

Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov tarafından okunan bildiri metnine göre, Rusya, Türkiye ve İran Suriye'deki ateşkesin denetlenmesi için üçlü bir mekanizma kurmaya karar verdi. 

Dünyaya duyurulan ortak belgede Türkiye, İran ve Rusya, Suriye'deki iç savaşın askeri çözümle bitmeyeceği konusunda mutabık kaldığı belirtildi. 

Şiddet düzeyinin düşürülmesi, hızlı bir şekilde insani yardımın iletilmesi ve BMGK kararı doğrultusunda müzakerelerin başlaması konusunda taraflar uzlaştı.

Türkiye Rusya ve İran anlaştı

Suriye konulu toplantıya katılan kaynaklardan edinilen bilgiye göre, çatışmaların durdurulması ve ateşkes ihlallerinin önlenmesi amacıyla Türkiye, Rusya ve İran arasında mutabakat sağlandı. 

Mutabakat, üç ülkenin ortak bir mekanizma kurarak, sahadaki ateşkes ortamını izleme ve uygulanmasını sağlamasını öngörüyor. 

Üçlü mekanizmanın anlık izlemelerle ulaştığı bilgilerden hızla tespitte bulunarak, saldırıların durdurulması için taraflar üzerindeki nüfuzunu kullanması bekleniyor.

Uzlaşmanın, taraflar arasında hazırlanan ve bugün yapılması planlanan ortak açıklama çalışmasında kabul edilen maddelerden biri olduğu öğrenildi. 

 Reuters'ın haberine göre, Suriyeli muhalifler adına görüşmeleri yürüten delegasyonun sözcüsü Yahya El Aridi ise, gazetecilere yaptığı açıklamada muhalif gruplar olarak herhangi bir bildiriye imza atmayacaklarını açıklamıştı.

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