Tamamen anılarınızdan oluşan’ kişiye özel sipariş çizimler

Özel bir günü, özel birini, güzel bir ilişkiyi ve/veya arkadaşlığı, bir seyahati, hatırayı ve hatta belki bir rüyayı ya da hayali çizim olarak hayata geçirmek ve sevdiklerine unutulmaz bir hediye sunmak isteyenlerin alternatifi Simografi çizimleri, artık Balat’taki yeni atölyesinde.

“Siz anlatın ben çizeyim” sloganı ile yola çıkan ve Simografi markasını oluşturan grafik sanatçısı Simge Üngör kişiselleştirilmiş çizimlerin ortaya çıkması için, ilk etapta seçilen içeriğin detaylıca paylaşılması gerektiğini vurguluyor… Hediyeyi yaptıran kişiden ne kadar ayrıntı alabilirse o kadar detaylı çalışabileceği için sipariş verenler için hazırladığı 20-25 soruluk bir soru cevap listesi var, buna ek olarak istediği fotoğraflar ile beraber hediyeyi hazırladığınız kişiyle izlenen filmler, okunan kitaplar, gezilen görülen şehirler, dinlenen şarkılar... kısacası paylaşılan tüm ortak hisler ve anlar çiziminizde yer alıyor.

Çizimlerde kendilerini ve anılarını görmeyi hiç beklemedikleri için gerçekten şaşıran hediye sahipleri olduğunu söyleyen Simge Üngör, hediye teslim süresinin yer verilmesi istenen görsellerin sayısı ve çalışmanın boyutu ile ilgili olarak değişiklik gösterdiğini belirtiyor.

Simge Üngör’ün herkes için ayrı bir titizlikle hazırladığı çizimlerine internet sitesi www.simgeungor.com ve simografi hesap adı ile instagram ve facebook sayfaları üzerinden ulaşabilir, ayrıca hafta sonları açık olan Balat-Fener mahallesindeki mağazada örnek çizimleri inceleyebilirsiniz.

www.simgeungor.com

0.530.104 01 20

Instagram / Facebook: simografi

Mağaza: Balat Mah. Yıldırım Cad.N:31-B Fener-Balat Fatih İstanbul